Policiais do CRPO Litoral participam de curso na capital

Os soldados do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) Fabiano Almeida da Silva (8º Batalhão de Polícia Militar – BPM) e Tauan Lummertz Tegner (2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas – BPAT) estiveram participando de um curso. O Curso de Direção Policial – Nível Operador, teve como objetivo aprimorar, tecnicamente, os Policiais Militares (PMs) a condução de viaturas.

De acordo com a Brigada Militar (BM), a capacitação “reforça a responsabilidade dos PMs ao dirigir viaturas, durante diversas situações, aumentando a eficiência operacional, que resulta na tomada rápida e precisa de decisões em circunstâncias de emergência e operações de alto risco; condução preventiva e defensiva, reduzindo riscos de acidentes e protegendo tanto os ocupantes do veículo policial, quanto cidadãos no local de uma ocorrência; e na redução de danos ao patrimônio público”.

O curso foi executado pelo Comando de Polícia de Choque (CPChoq), sob coordenação e supervisão do Departamento de Ensino da BM. Realizado entre os dias 13 e 15 de maio, as atividades ocorreram na cidade de Porto Alegre.

CRÉDITO: BM