Polícia segue investigações sobre latrocínio em Maquiné

Segue em andamento as investigações sobre a morte de Ari Rosa dos Reis. O homem, de 84 anos de idade, foi encontrado morto com golpes de facão dentro de sua propriedade, no quilômetro 73 da antiga BR-101, na localidade de Linha Ribeirão, no município de Maquiné. O latrocínio (roubo seguido de morte) ocorreu na madrugada da última sexta-feira (21).

Dois irmãos são suspeitos de ter cometido o crime. Um deles, um jovem de 20 anos, foi localizado e detido pela Brigada Militar (BM) no final da tarde de domingo (23), em uma praça de Torres. Na fuga, ele havia passado por uma pousada em Passo de Torres (SC), onde a Polícia apreendeu a caminhonete da vítima e uma quantia em dinheiro de aproximadamente R$ 2,6 mil. Vale ressaltar que, ao menos cinco mil reais foram roubados.

Já o outro suspeito, um adolescente de 15 anos, compareceu ainda na última sexta (21), na Delegacia de Polícia (DP) de Capão da Canoa. O Ministério Público do Estado (MP-RS) realizou o pedido pela internação provisória do menor, o qual foi aceito. Ele foi encaminhado para uma unidade da Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do RS (FASE-RS).

MOTIVO DA MORTE

A Polícia Civil (PC) trabalha agora para tentar esclarecer as circunstâncias do assassinato do idoso. Os dois irmãos residiam com a mãe em uma residência vizinha à propriedade da vítima e chegaram a realizar serviços para a vítima. Conforme a Polícia, o adolescente não tinha, até então antecedentes, mas seria usuário de drogas e teria saído recentemente de uma clínica de reabilitação. Já o jovem tem ficha criminal por ameaça e estupro de vulnerável. Segundo o delegado Valdernei Tonete, responsável pelo caso, a mãe e padrasto dos suspeitos já foram ouvidos e a ideia é concluir o caso nos próximos dias.