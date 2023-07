Polícia resgata cão em situação de maus tratos

A Polícia Civil (PC) deflagrou na tarde da última quinta-feira (20), uma nova ação de combate aos maus tratos contra os animais em Osório. O trabalho contou com o auxílio do veterinário do Canil da cidade. Conforme o delegado João Henrique Gomes, foram fiscalizados 10 locais, sendo identificado um cachorro em situação de maus tratos. O animal foi recolhido e levado ao Canil para receber tratamento. Já o proprietário do animal foi autuado e irá responder criminalmente.

OUTRO CÃO RESGATADO

Ainda na quinta, moradores acionaram os agentes da Guarda Municipal de Imbé (GMI) após encontrarem um cão dentro de um saco, às margens do trevo da ERS-786. Conforme a GMI, o animal estava acuado e com alguns ferimentos. Ele foi levado pela equipe do Departamento de Proteção Animal (Depan) de Imbé para receber atendimento e passa bem. Vale ressaltar que o dono do cachorro não foi identificado. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) de Imbé.