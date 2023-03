Polícia prende suspeito de ter assassinado pai e filho em Imbé

A Polícia Civil (PC) prendeu na segunda-feira (6), um homem de 20 anos de idade, no bairro São Francisco, em Tramandaí. Segundo a PC, o indivíduo é suspeito de envolvimento na morte de Jorderi Ferreira, de 69 anos, e Jeferson Luís Ferreira, de 22 anos. Pai e filho foram mortos com mais de 50 tiros. O crime ocorreu no último dia 15/01, no balneário Santa Terezinha, em Imbé.

Além das vítimas, duas mulheres, de 60 e 32 anos, acabaram sendo atingidas por tiros e foram levadas para atendimento com ferimentos no braço e na perna, respectivamente. Outro homem, de 26 anos, e uma criança, de sete anos, que seria filho de uma das vítimas, teriam conseguido fugir e escaparam ilesos do ataque. O menor foi localizado pela BM e levado em estado de choque para os cuidados do Conselho Tutelar.

Testemunhas relataram que indivíduos teriam fugido em dois veículos logo após o tiroteio. A Polícia iniciou as investigações e conseguiu chegar ao suspeito, efetuando o mandado de prisão na segunda. Depois de ser ouvido, o indivíduo foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça. As investigações seguem e a Polícia não divulgou mais detalhes sobre o caso.