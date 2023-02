Polícia prende suspeito de homicídio

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC) prendeu na tarde de sexta-feira (10), um homem de 19 anos de idade, suspeito de ter cometido um homicídio na cidade. O crime teria ocorrido no último dia 31 de janeiro. Na ocasião, a Brigada Militar (BM) foi acionada após um homem ser encontrado morto na Rua Atlântida Sul, esquina com a Rua Palmares, no bairro Primavera. A vítima, identificada como Maicon Vinicius Garcia da Silva, de 27 anos, foi morta no pátio da sua residência com tiros na cabeça e no peito.

Desde então a PC segue investigando o caso. Após identificar e localizar o suspeito, a Polícia cumpriu o mandado de prisão. Segundo o delegado João Henrique Gomes, durante a ação foram apreendidos celulares e outros objetos importantes para a investigação. Após ser ouvido, o homem foi levado a Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO), onde permanecerá preso até o término das investigações.