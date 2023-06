Polícia prende suspeito de envolvimento em crimes de abigeato

A Polícia Civil (PC), por meio da Delegacia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (Decrab) de Camaquã, deflagrou na última quinta-feira (15), a Operação Seival. Com auxílio da Delegacia de Polícia (DP) de Osório, foram registrados 22 crimes de abigeato no Litoral Norte gaúcho e região. De acordo com a PC, a maioria dos casos é na modalidade de carneada, ou seja, quando os animais são mortos ainda nas propriedades.

Após investigações, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão nas cidades de Capivari do Sul, Osório e Tramandaí. Durante as ações, um homem foi preso com uma arma de fogo. Ele é suspeito de envolvimento com o grupo que realiza os crimes de abigeato na região. Também foram apreendidas munições e oito celulares. A Polícia segue investigando o caso e outras ações como essa não estão descartadas.