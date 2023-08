Polícia prende suspeita de assassinato

A Polícia Civil (PC) prendeu na terça-feira (22), uma mulher suspeita de envolvimento em um assassinato ocorrido no final de julho, em Capão da Canoa. Conforme a PC, após investigações, a Polícia chegou ao nome da mulher, sendo expelido um mandado de prisão preventiva, o qual foi cumprido. Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia (DP) e, posteriormente, encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça.

Segundo a PC, o crime no qual a presa é suspeita de envolvimento teria ocorrido no final de julho. Na madrugada do dia 31/07, foi encontrado o corpo de um homem dentro de um veículo próximo ao Condomínio Serena, na praia de Capão Novo. Durante a Perícia, foram encontradas perfurações de balas na lataria do carro, um Renault Sandero.

Lembrando que o nome da vítima ainda não foi divulgado, já que a Polícia segue aguardando o resultado da necrópsia para poder identificar o cadáver. Vale ressaltar que a PC não deu mais informações para não atrapalhar o andamento das investigações.