Polícia prende quadrilha que realizava furtos e roubos de caminhões

A Polícia Civil (PC) deflagrou na quinta-feira (27/07), a Operação Dupla Face, visando prender um grupo criminoso responsável por furto e roubo de caminhões no Rio Grande do Sul. Os crimes investigados foram registrados em cidades das regiões Metropolitana e Central do Estado. O trabalho foi realizado pelos agentes Delegacia de Repressão Roubo e Furto de Cargas (DRFC) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Ao todo, 67 policiais cumpriram 13 mandados de prisão e busca e apreensão nas cidades de Alvorada, Porto Alegre e Santo Antônio da Patrulha (SAP). Quatro pessoas foram presas. Segundo a Polícia, entre elas está um empresário de SAP, do ramo de sucatas, empresa a qual era utilizada pela quadrilha para desmanche dos veículos. Ainda conforme a PC, outro preso possui mais de 10 passagens por roubo e/ou furto de caminhões. Vale ressaltar que os nomes e as idades dos presos não foram divulgados.

OUTRA PRISÃO

Na sexta (28/07), a Brigada Militar (BM) prendeu outros dois indivíduos envolvidos com o grupo criminoso. As prisões foram realizadas na Zona Rural de SAP, na Estrada Catanduva Grande. De acordo com a BM, a dupla, de 28 e 32 anos, respectivamente, juntamente com um terceiro indivíduo, havia furtado um caminhão e uma retroescavadeira na cidade de Esteio, na região Metropolitana.

Os assaltantes acabaram mantendo o proprietário dos veículos como refém, sendo a vítima liberada em Novo Hamburgo. Os criminosos seguiram em direção ao Litoral, onde foram localizados e presos. Vale ressaltar que o terceiro assaltante conseguiu fugir durante a ação policial e segue sendo procurado.

No local das prisões, os Policiais Militares (PMs) apreenderam os dois veículos furtados, além de Fiat/Argo, que havia sido alugado pelo grupo. Os presos, que possuem passagens por estupro de vulnerável e receptação, foram levados à Delegacia de Polícia (DP) e, posteriormente, conduzidos ao sistema prisional.