Polícia prende homens que teriam extorquido empresário

Na quinta-feira (2), a Polícia Civil (PC) realizou a prisão de três homens na cidade de Tramandaí. De acordo com o delegado Alexandre Souza, o trio é acusado de ter aplicado extorsão a um empresário do município. Os indivíduos chegaram a se passar por membros de um grupo criminoso e exigiram a quantia de 30 mil reais para não fazerem mal a vítima e a seus familiares. A suspeita é de que outras pessoas tenham sido vítimas dos criminosos.

Após investigação, a Polícia chegou aos criminosos, efetuando os mandados de prisão na última semana. As ações ocorreram em imóveis localizados nos bairros São Francisco e Zona Nova. Nos endereços, os policiais apreenderam uma réplica de arma de fogo, munições, cartões bancários, celulares, entre outros objetos, além de diversos documentos, os quais, segundo o delegado Souza, vão ajudar no trabalho da Polícia.

O trio foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá a disposição da Justiça. Além de extorsão, o grupo irá responder pelos crimes de estelionato imobiliário, posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação criminosa. Os detidos têm entre 24 e 32 anos de idade e possuem diversos antecedentes. Entre eles, está o responsável por tentar aplicar um golpe em casal durante a compra de um imóvel em Tramandaí. O sujeito chegou a ser preso em flagrante no último dia 02/09, mas acabou sendo liberado.

CRÉDITO: PC