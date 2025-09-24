Polícia prende homem por tentativa de feminicídio

Um homem de 23 anos de idade foi preso pela Polícia Civil (PC) durante a sexta-feira (19). De acordo com a PC, o indivíduo é acusado de ter tentado matar a namorada, de 21 anos. O crime ocorreu na última quinta (18), no bairro Zona Nova, em Capão da Canoa. Na ocasião, o indivíduo teria ido a casa da vítima, na Avenida Neuza Goulart Brizola, e atirado contra a jovem e fugido em uma motocicleta.

Com ferimentos da mão, pescoço e abdômen, ela foi socorrida por vizinhos e levada ao Hospital Santa Luzia, em Capão. Devido a gravidade dos ferimentos, a mulher foi transferida para a Unidade de Tratamento Intensiva (UTI) de um Hospital de Porto Alegre, onde segue internada em estado grave.

Após buscas na região, ainda na quinta-feira (18/09), os policiais conseguiram localizar a moto utilizada pelo sujeito durante o crime. O veículo foi encontrado na casa da mãe do atirador, em Maquiné. No mesmo endereço, também foi apreendida a arma utilizada na tentativa de feminicídio, sendo a mãe do indivíduo presa pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Depois de ser pedida a prisão preventiva do homem, um mandado foi expelido e cumprido pela Polícia durante a sexta. O criminoso foi preso em uma residência localizada no distrito de Atlântida Sul, no município de Osório. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.