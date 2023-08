Polícia prende 12 pessoas durante Operação no Litoral

A Polícia Civil (PC) deflagrou na quarta-feira (16), a Operação Aldicarbe. O objetivo foi combater uma organização criminosa que realiza a venda de drogas no Litoral Norte gaúcho, por meio do serviço de tele-entrega. O trabalho contou com a participação de 35 policiais

Foram cumpridos 15 mandados, sendo oito de busca e apreensão e sete de prisão preventiva. Doze pessoas foram presas, sendo oito somente em Imbé. Também houveram prisões em Osório e Capão da Canoa. Todos os presos foram levados à Delegacia de Polícia (DP) e, posteriormente, encaminhados ao sistema prisional, onde permanecerão a disposição da Justiça.

Segundo a PC, entre os presos está o líder do grupo, além dos responsáveis pela gestão financeira e armazenamento das drogas. Conforme o delegado Rodrigo Steinert Nunes, a Polícia já vem a cerca de quatro meses investigando a quadrilha. De dezembro do ano passado para cá foram efetuadas mais de 30 prisões por tráfico em Imbé. De acordo com o delegado, foi a parti dessas prisões que possível identificar o chefe da facção.

Durante a Operação, os policiais apreenderam: aproximadamente 25 quilos de maconha, buchas de cocaína, 521 comprimidos de ecstasy, dois revólveres, uma pistola, munições, balanças de precisão, celulares, entre outros objetos, além de três automóveis e cinco motocicletas, sendo uma em situação de furto. As motos eram utilizadas para a distribuição das drogas nos municípios. Ainda conforme Nunes, o prejuízo estimado para o grupo criminoso com as apreensões é de mais de 500 mil reais.