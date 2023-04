Polícia investiga suspeita de fraude em locação de banheiros químicos e coleta de água no Litoral

A Polícia Civil (PC) cumpriu na quinta-feira (30), 15 mandados de busca e apreensão, durante a Operação Sol Poente, que investiga a suspeita de fraude em licitações na cidade de Xangri-Lá. Segundo a Polícia, uma servidora, que não teve o nome divulgado, direcionava contratos para duas empresas que forneciam banheiros químicos e faziam a coleta de água de quiosques no município.

De acordo com o delegado Max Otto Ritter, os empresários “burlavam certames, esvaziando a concorrência ou criando uma falsa competição entre as empresas, afim de direcionar as licitações para duas empresas”, as quais, segundo Max, veem há anos vencendo processos tanto no Litoral Norte gaúcho quanto no Vale do Taquari. Ainda conforme o delegado, a servidora de Xangri-lá tinha as funções de coletar documentos destinados à regularidade dos certames e fiscalizar os contratos, solicitando diretamente a um dos empresários, via Whatsapp, o envio de orçamentos referentes à locação de banheiros químicos.

Os policiais estiveram realizando buscas na prefeitura de Xangri-lá, na casa da servidora, nas empresas investigadas e nas casas dos empresários. Além de Xangri-lá, também houveram ações nas cidades de Arroio do Meio, Balneário Pinhal, Canoas, Caxias do Sul, Tramandaí e Campos Novos, em Santa Catarina. No final foram apreendidos documentos, computadores e mais de 180 mil reais. Os trabalhos contaram com a participação de 74 policiais e 30 viaturas.

Em resposta a Operação, o prefeito de Xangri-lá, Celso Barbosa, afirmou que os problemas investigados são relacionados à antiga gestão do município. Conforme a nota de esclarecimento emitida pela prefeitura, a ação policial realizada está relacionada com “um contrato emergencial firmado pela Gestão anterior em 2020, tendo sido rescindido no início de 2021 pela atual Gestão”. A nota ainda ressaltou que nenhum funcionário atual do Executivo de Xangri-lá está envolvido nas investigações e que a prefeitura do município está colaborando com os trabalhos. Vale ressaltar que a Polícia segue investigando o caso e não descarta novas ações como essa.

INVESTIGAÇÕES

O trabalho da Polícia iniciou ainda em 2021, quando foi desencadeada nos municípios de Arroio do Meio, Capitão, Lajeado e Nova Santa Rita a Operação Sussurro. Na ocasião, a Polícia apurou denúncias de fraudes licitatórias na área do saneamento mediante falsa concorrência junto aos Executivos Municipais de Lajeado e de Nova Santa Rita.

Já em 2022, foram deflagradas as Operações Underground e Mar de Rosas, nas quais foram constatadas fraudes similares em certames que tiveram por objeto hidrojateamento e água servida de quiosques, em prejuízo do executivo municipal de Torres. A subprocuradora-geral do de Torres e dois secretários da cidade acabaram sendo afastados. Além disso, três empresários foram presos preventivamente, sendo que um deles também foi alvo na Operação Sol Poente, realizada na quinta (30).