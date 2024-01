Polícia investiga morte de ex-servidora municipal

OSÓRIO – A morte da ex-servidora municipal Nara Denise dos Santos segue dando o que falar. O corpo da mulher, de 61 anos de idade, foi encontrado no último sábado (6), concretado dentro de uma geladeira, em um imóvel no bairro Sul Brasileiro. A casa foi encontrada com móveis revirados e diversas imagens religiosas espalhadas pelo chão. O local, que fica na Rua Pinheiro Machado, foi isolado para realização da Perícia.

Durante a segunda-feira (8), um familiar da vítima foi ao imóvel onde ela morava com o companheiro para realizar a limpeza do local e entrega-la ao proprietário. Porém, durante o trabalho, foi encontrado o pé da mulher, enrolado em uma lona. A descoberta deixou os familiares de Nara horrorizados e indignados. Devido ao fato, policiais e peritos retornaram a imóvel. Em resposta, o Instituto-Geral de Perícias (IGP) anunciou a abertura de um procedimento para investigar se houve algum erro técnico no atendimento à ocorrência. Conforme a investigação, o suspeito teria tentado colocar fogo no corpo da vítima, o que pode ter confundido os profissionais durante a realização da Perícia.

O companheiro da vítima, Marcos Falavigna, após confessar o crime, segue preso na Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO). De acordo com a Polícia Civil (PC), o homem, que é Pai de Santo, chegou a declarar que teria cometido o feminicídio por estar “possuído por uma entidade maligna”. Não bastasse isso, o indivíduo, de 38 anos, teria utilizado o celular da vítima se passando por ela nas redes sociais. Nara e Marcos mantinham um relacionamento há cinco anos, sem histórico de ocorrências policiais ou relatos de violência. A vítima, natural de Osório, era aposentada e não possuía filhos. Vale ressaltar que a Polícia segue investigando o óbito e não deu mais informações sobre a investigação.

Relacionamento de Marcos e Nara durava cinco anos, não havendo nenhum registro de violência.

CARTA A POPULAÇÃO

Em meio a tudo isso, a prefeitura, por meio do Conselho Municipal de Povos Tradicionais de Matriz de Africana de Osório, resolveu se manifestar e publicou na manhã de quarta (10), em suas redes sociais, uma Carta destinada a população osoriense, se solidarizando com a família de Nara.

Em relação ao que foi levantado devido ao fato do autor do autor do feminicídio ser um Pai de Santo, o Conselho Municipal dos Povos de Terreiros afirmou que repudia toda e qualquer forma de preconceito com as religiões de Matriz Africana. “Lutamos cotidianamente contra o racismo estrutural, contra preconceito com a nossa religião, e alicerçados na fé em nossos orixás não pactuamos e não praticamos nenhuma espécie de culto dessa natureza. Essas práticas em nenhum momento refletem o que fazemos em nossos Terreiros, onde praticamos além de nossa fé, praticamos o amor ao próximo, o respeito ao ser humano e a natureza”, disse. “Cabe a nós nesse momento nos solidarizarmos com a família da vítima, conscientizar a população que o bem sempre vencerá. Que nossa religião sai fortalecida cada vez mais, que pai oxalá traga muito Amor e Paz para todos nós”, finaliza a Carta.

MANIFESTAÇÃO

Nara era filiada ao PDT, chegando a concorrer ao cargo de vereadora na Eleição de 2020. Devido ao ocorrido, o grupo da Ação da Mulher Trabalhista e o PDT de Osório realizarão, no próximo sábado (13), um ato de manifestação no Largo dos Estudantes Sônia Chemale. O ato será em prol ao combate ao feminicídio e violência contra mulher e está marcado para iniciar às 10h. Toda a comunidade está convidada para participar. Lembrando que há sugestão para uso de vestimenta da cor branca.