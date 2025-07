Polícia fiscaliza denúncias de maus-tratos contra animais

OSÓRIO – A Polícia Civil (PC) deflagrou na tarde da última quinta-feira (24), mais uma ação de combate ao crime de violência contra os animais. Depois de receberem denúncias, os policiais averiguaram quatro locais da cidade. As ações contaram com a participação da veterinária do Canil Municipal.

Segundo o delegado João Henrique Gomes, não houve registro de maus-tratos de animais. Os tutores foram orientados e notificados sobre a importância dos cuidados e as implicações penais, sendo entregue uma casinha pet. O imóvel para os animais é construído pelos detentos da Penitenciária Modulada Estadual da cidade (PMEO), em projeto realizado em parceria entre a prefeitura local, a PC e também a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe).

Ainda conforme o delegado Gomes, mais ações como essa deverão ser realizadas nos próximos dias. Moradores podem auxiliar a Polícia, denunciado casos de maus-tratos, de maneira anônima, por meio do WhatsApp: (51) 99912-0456. Conforme a Lei no 9.605/98, que regula e tipifica as condutas criminosas contra a fauna e a flora, a pena prevista para esse tipo de crime é de até cinco anos de reclusão.

CRÉDITO: PC