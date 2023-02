Polícia Civil resgata três cães em situação de maus tratos

A Polícia Civil (PC) realizou na tarde de segunda-feira (13), mais uma ação de combate ao crime de maus tratos contra animais, em Osório. Após receberem denúncias, os policiais, acompanhados do veterinário do Canil Municipal, foram até uma residência no distrito de Atlântida Sul, onde flagraram três cachorros em situação de maus tratos.

Os animais foram recolhidos e levados para o Canil, onde receberão tratamento e serão colocados a adoção. Já o proprietário dos cães não foi localizado. Segundo o delegado João Henrique Gomes, o homem já foi identificado e, posteriormente, será chamado a Delegacia de Polícia (DP) para ser ouvido. Lembrando que esse time de crime tem pena prevista de até cinco anos de reclusão.

Ações como essa são cada vez mais comuns no município, ainda mais depois que foi instalada na Delegacia de Polícia (DP) da cidade, em fevereiro do ano passado, o cartório especializado em crimes de maus-tratos e tortura contra animais. Desde então, diversas ações foram realizadas, sempre seguindo denúncias de moradores. As denúncias podem ser feitas de maneira anônima, pelo Whatsapp: (51) 99912-0456.

AÇÃO EM TRAMANDAÍ

Na última sexta-feira (10), a PC, em parceria com os agentes da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM), cumpriram um mandado de busca e apreensão em um endereço de Tramandaí. No imóvel foram resgatados aproximadamente 35 cães em péssimas condições. Os cachorros foram recolhidos e encaminhados ao Canil de Tramandaí. Já o proprietário da casa foi autuado e irá responder pelo crime de maus tratos aos animais.