Polícia Civil realiza ações na região

Agentes da Polícia Civil (PC) aproveitaram o último sábado (8) para realizarem ações em diferentes municípios do Litoral Norte gaúcho. No Dia Internacional da Mulher, foram distribuídos panfletos a motoristas e pedestres em Cidreira, Mostardas, Tavares e Xangri-lá. Já em Torres, além da entrega de panfletos, as policiais participaram de palestras.

As policiais de Balneário Pinhal e Imbé visitaram locais nos quais foram registradas ocorrências envolvendo mulheres em situação de vulnerabilidade. Na ocasião, foram verificados os fatos relatados nos registros, bem como se as vítimas necessitavam de algum apoio. Já em Capão da Canoa, a ação contou com a participação das Policiais Militares (PMs) da Brigada Militar (BM), sendo fiscalizados o cumprimento de medidas protetivas de urgência.

O trabalho faz parte da Operação Elo de Proteção. Realizada ao longo de todo o mês de março, a Operação visa o combate à violência contra os grupos vulneráveis, principalmente, às mulheres em situação de vulnerabilidade social.

CRÉDITOS: PC