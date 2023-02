Polícia apreende mais de 50 aves silvestres

A Polícia Civil (PC) deflagrou na segunda-feira (30/01), no município de Balneário Pinhal, a Operação Bicho Solto. De acordo com o delegado Rodrigo Nunes, a ação foi realizada após uma série de denúncias recebidas nas últimas semanas. Durante o trabalho, foram resgatadas 56 aves silvestres, em três locais diferentes do município. Também foram apreendidas 23 gaiolas, além de oito armadilhas para capturar pássaros. Os proprietários dos animais foram autuados e irão responder por crime ambiental. Já as aves foram levadas para receber atendimento e, posteriormente, serão devolvidas ao seu habitat natural.

OUTRA AÇÃO

Entra ação no Litoral, os agentes da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM) apreenderam no bairro Chico Mendes, em Cidreira, mais aves. Ao todo, foram apreendidos 17 pássaros, sendo 15 Canários da Terra, uma Cravina e um Tiziu. Também foram confiscadas 11 gaiolas, além de três alçapões utilizados para capturar os animais. Um homem foi preso em flagrante e irá responder por crime ambiental.