Polícia apreende celulares, drogas e mais de R$ 7,4 mil dentro da PMEO

A Polícia Civil (PC) segue as investigações sobre a morte de um homem ocorrida no último dia 08 de junho, em Xangri-lá. Conforme a PC, a vítima, que não teve a identidade divulgada, estava dentro de um automóvel, quando teria sido alvo de ao menos 30 disparos de fogo. Quando os policiais chegaram ao local, o homem, de 23 anos, já estava morto.

Além dele, um motoqueiro, que passava pelo local, acabou sendo baleado e precisou ser levado para o Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa, onde recebeu atendimento. O crime aconteceu próximo ao Supermercado Macro Mix, localizado às margens da ERS-407, no balneário de Atlântida, e estaria relacionado a disputa do tráfico na região.

Desde então, a Polícia trabalha para tentar localizar os envolvidos no homicídio, conseguindo identificar um dos mandantes do crime. De acordo com a PC, trata-se de um indivíduo que se encontra detido na Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO). Na última quinta-feira (24), os policiais foram até o presídio, onde foi cumprida a ordem de prisão.

Com auxílio dos agentes da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), foram realizadas buscas em uma das galerias da PMEO, onde foram encontradas aproximadamente 250 porções de drogas, como maconha e cocaína. A Polícia informou que os presos das celas onde foram encontrados os ilícitos responderão por tráfico de drogas.

Durante a ação, também foram encontrados diversos celulares, cadernos com anotações do tráfico e a quantia em dinheiro no valor de R$ 7.433,00 (sete mil quatrocentos e trinta e três reais). Todo o material foi confiscado e levado para a Delegacia de Polícia (DP) de Xangri-lá, onde está sendo investigado o caso. Segundo o delegado Roland Short, nove pessoas já foram identificadas com algum envolvimento no homicídio. Dessas, seis estão presas e outras três seguem foragidas. Vale ressaltar que a Polícia Civil segue investigando o caso e não deu mais informações para não atrapalhar os trabalhos de investigação.