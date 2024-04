Polícia apreende adolescente envolvido em chacina no Litoral

A Justiça resolveu aceitar o pedido da Polícia Civil (PC) e determinou, na última semana, a intervenção provisória de um adolescente de 15 anos. O menor é suspeito de envolvimento em chacina. O crime ocorreu no último dia 10 deste mês, em Cidreira. Na ocasião, cinco pessoas acabaram sendo mortas e outras duas ficaram feridas.

O adolescente foi apreendido pela Brigada Militar (BM) no dia 11/04, um dia após o ocorrido. Ele foi localizado na cidade de Sapucaia do Sul, na região Metropolitana do Estado. Após registro de ocorrência, o menor foi encaminhado ao Centro de Atendimento Socioeducativo da Padre Cacique (Case PC), localizado no bairro Menino Deus, em Porto Alegre.

Natural de Osório, o indivíduo também é investigado de envolvimento em um homicídio ocorrido em janeiro deste ano, em Cidreira, município onde mora com a mãe e a irmã mais nova. Conforme a Polícia, o menor costuma realizar diversas postagens em suas redes sociais exibindo símbolos e referências ao crime organizado.

OUTROS TRÊS IDENTIFICADOS

Além do adolescente, outros três homens envolvidos na chacina foram identificados. Os indivíduos, que não tiveram as identidades e as idades divulgadas, seguem foragidos. Enquanto isso, as investigações prosseguem. Segundo a PC, ao menos 20 pessoas já foram ouvidas até o momento.

A principal hipótese é de que o crime esteja relacionado com a disputa de facções pelo domínio do tráfico. Entretanto, três das cinco vítimas não possuíam antecedentes criminais. A Polícia acredita que os sujeitos identificados seriam membros de uma ramificação de um grupo criminoso com base na capital, no bairro Bom Jesus.

O CASO

De acordo com a Polícia, quatro homens teriam ido a uma residência localizada na Rua Vinte e Dois, no Parque dos Pinos, abordo de um automóvel Ford Ka Hatch, e ateado fogo contra o imóvel. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), ao menos três casas acabaram sendo incendiadas.

Em uma delas, dois corpos foram encontrados carbonizados. As vítimas, foram identificadas como Gian Cavalheiro Brizola, de 19 anos, e Luiz Alberto Xavier, de 68 anos. Fora da residência, foi encontrado o corpo de outro homem: Edson Moura Espíndola, de 61 anos. O cadáver foi localizado com ferimentos causados por tiros. Próximo dali outras duas pessoas também foram encontradas mortas a tiros: Luiz Cláudio Canabarro Santos, de 44 anos, e Florindo Pedroso, de 66 anos. Além dos mortos, outros dois homens acabaram sendo baleados e levados para um Hospital da região.

VEÍCULO APREENDIDO

Dando continuidade as investigações, no dia 11/04, a BM localizou o automóvel furtado pelos atiradores durante a chacina. O veículo, um Fiat Uno de cor vermelha, havia sido levado de uma das casas incendiadas. Ele foi encontrado abandonado na praia de Magistério, em Balneário Pinhal. O carro foi recolhido e passará por Perícia.