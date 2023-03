Podcast ‘Acolhe Elas’ promove live para falar sobre violência contra a mulher

O podcast ‘Acolhe Elas’, que existe desde maio de 2022, promoveu na noite de segunda-feira (27), uma live para falar sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres e sobre as violências enfrentadas – além de como combate-las e acolher as vítimas. A ação é uma parceria do podcast com os polos da UniRitter de Alvorada, Gravataí, Porto Alegre e Tramandaí.

A advogada Jéssica Campos, uma das apresentadoras do podcast ao lado de Natasha Pantaleoni, conta que o podcast surgiu com a ideia de ouvir mulheres reais e do cotidiano. “Falamos sobre assuntos que todas as mulheres precisam ouvir. Queremos ser um espaço seguro e de acolhimento para mulheres de todo o Brasil”, explica Jéssica. Segundo ela, o objetivo é auxiliar as mulheres com conteúdo informativo e ações sociais. Entre elas está a doação de absorventes, alimentos e mantimentos.

Jéssica conta que o convite veio através de Andrew Carvalho, que é o responsável pelos polos da UniRitter; e a ideia é poder utilizar esse espaço para chegar em um número maior de mulheres. “É uma baita oportunidade de crescimento, e da gente mostrar que a Acolhe Elas verdadeiramente acolhe mulheres. O nosso intuito é cada vez mais poder melhorar e aumentar o nosso trabalho para que mais mulheres sejam beneficiadas”, disse a advogada.

Já Andrew explica que a Ânima, mantenedora dos polos da UniRitter, incentiva o desenvolvimento de ações sociais que envolvam as comunidades em que estão envolvidos. “Por ocasião do mês da mulher, entendemos que um dos temas mais relevantes é a questão do enfrentamento à violência contra a mulher, triste realidade que ainda assola o nosso país. Assim, compartilhar esse conhecimento é fundamental para dar combate a esse problema social”, enfatiza o diretor.