Poço artesiano é instalado no bairro Laranjeiras

OSÓRIO – Dando continuidade ao trabalho realizado no Litoral Norte, a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) iniciou na última sexta-feira (8), a instalação de um poço artesiano no bairro Laranjeiras. O objetivo é que a estrutura fortaleça o abastecimento de água na região.

A perfuração está sendo feita em uma área próxima à ERS-030, na direção do bairro Tombadouro, que também será beneficiado com a melhoria. No total, cerca de 2,7 mil moradores deverão ser beneficiados. Além do poço, também serão feitas a montagem do cavalete, instalação elétrica e ligação do poço à rede de distribuição de água.

A previsão é de que o novo poço comece a funcionar já na primeira quinzena de abril. Conforme a Corsan, depois de concluída a perfuração, ocorrerá o teste de vazão, que pode levar até 24 horas contínuas, conforme o padrão deste procedimento. O valor investido para a realização da obra é de R$ 442,3 mil.