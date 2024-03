PMs são homenageadas no Dia da Mulher

OSÓRIO – Na última sexta (8), foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. E para celebrar a data, a Brigada Militar (BM) resolveu homenagear as suas Policiais Militares (PMs) e servidoras. Na sede do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), os agentes masculinos organizaram um café da manhã para as suas colegas. Durante a ocasião houve a entrega de lembrancinhas as homenageadas.

O comandante do CRPO Litoral, o coronel Ney Humberto Fagundes Medeiros, aproveitou para ressaltar o trabalho das mulheres na Brigada, enaltecendo os aspectos de coragem, sensibilidade e poder de conciliação das tarefas domésticas e familiares com as demandas profissionais.

AÇÕES NO 8º BPM

Também houve confraternização e homenagens no 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM). O efetivo feminino do Batalhão pode passar a quinta-feira (7) em uma fazenda localizada no Morro da Borússia. Lá, as PMs puderam participar de diversas atividades, promovendo momentos de descontração, integração e valorização mútua. Além disso, o evento proporcionou um espaço para reflexão sobre os desafios e conquistas enfrentados pelas mulheres no âmbito profissional, fortalecendo o espírito de união e colaboração entre todos os integrantes da instituição.

Efetivo do 8º BPM participou de confraternização em fazenda de Osório.

OPERAÇÃO ÁTRIA

Ainda em alusão ao Dia Internacional da Mulher, no dia 08 de março foi realizado o Dia D da Operação Átria. Deflagrada em 01/12, a ação tem como objetivo a prevenção e o combate à violência contra mulher. No Litoral, agentes do 8º BPM, do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) e das Patrulhas Maria da Penha fazem visitas a vítimas com Medidas Protetivas de Urgência (MPU), verificando em que situação se encontram e se o agressor não infringiu a determinação legal de afastamento.

Também está sendo promovida a conscientização contra a violência doméstica e a importância da denúncia de casos, sendo entregues folhetos explicativos em blitz de trânsito, estabelecimentos comerciais e órgãos públicos. Além disso, também estão sendo realizadas palestras em escolas, assim como a participação em atividades comunitárias. A Operação Átria seguirá sendo realizada em todo o RS até o dia 29 de março.