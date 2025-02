PMs recebem Medalha Golfinho

No domingo (16), foi realizada a 45ª edição da Prova Golfinho. Promovido pela Plataforma de Pesca de Tramandaí, o tradicional evento conta com provas de pesca amadora

Neste domingo (16), a Brigada Militar foi agraciada com a tradicional Medalha Golfinho, durante a 45ª edição da Prova Golfinho de pesca amadora, promovida pela Plataforma de Pesca de Tramandaí. O evento reconheceu 37 policiais militares por sua dedicação à segurança no Litoral Norte durante a Operação Golfinho.

A competição anual inclui diversas categorias, entre elas uma dedicada à Brigada Militar. Após a premiação dos vencedores da prova de pesca, a Medalha Golfinho foi entregue a militares que se destacaram na operação. Neste ano, foram homenageados integrantes do CRPO Litoral, 8º BPM, 2º BPAT, CRBM, CABM, BavBM e BOPE, além de representantes dos Departamentos de Saúde (DS), Tecnologia da Informação e Comunicação (DTIC), Banda de Música, Comunicação Social, Operação e Treinamento, e Patrimônio e Logística (DLP).

Durante seu discurso, o comandante do CRPO Litoral, coronel PM Artur Marques de Barcellos, agradeceu ao presidente da Plataforma de Pesca, Hélio De Camillis, pela honraria concedida à corporação. O evento também contou com a presença dos comandantes do 2º BPAT, tenente-coronel PM Noé Jesus da Costa, e do 8º BPM, tenente-coronel PM Luiz César, além de oficiais do CRBM, CABM, 2º BPAT e BavBM.

A homenagem reafirma a parceria entre a Brigada Militar e a comunidade de Tramandaí, destacando o compromisso com a segurança e o bem-estar da região.