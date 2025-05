PMs participam de curso da Brigada Militar

Na semana passada, foi realizada a oitava edição do Curso Básico de Enfrentamento à Violência Doméstica e Capacitação Patrulha Maria da Penha. O curso busca qualificar os Policiais Militares (PMs) para atuarem, de forma técnica, sensível e eficaz, no enfrentamento à violência doméstica e de gênero.

Vinte e seis sargentos, soldados e alunos-soldados do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM), do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) e da Escola de Formação e Especialização de Soldados (Esfes) de Osório participaram das aulas. Ministrado pela sargento do Estado-Maior da Brigada Militar, Ângela da Silva Dias, o curso ocorreu entre quarta (21) e sexta-feira (23), sendo realizado no Complexo de Quartéis da Brigada Militar (BM), em Osório.

Neste período, os participantes puderam apreender sobre diferentes temas, como: as diversas formas de violência (física, psicológica, sexual, patrimonial e moral); os mecanismos legais de proteção; as práticas de acolhimento; e escuta qualificada e atuação em situações emergenciais.

Outro ponto importante abordado no curso são as questões relacionadas com a atuação nas Patrulhas Maria da Penha, programa da BM voltado ao acompanhamento preventivo de mulheres com medidas protetivas. O curso capacita os PMs para que possam realizar visitas periódicas às vítimas, fiscalizar o cumprimento das decisões judiciais, orientar sobre direitos e fortalecer os laços com a Rede de proteção.

Ao final do curso, ainda na sexta, houve a formatura, com entrega de Certificados para todos que concluíram as atividades. A cerimônia contou com a presença de autoridades militares, incluindo os comandantes do 8º BPM, o tenente-coronel Luiz César Lima dos Santos; do 2º BPAT, o tenente-coronel Noé Jesus da Costa; e da Esfes Osório, o major Daniel Marobin.

CRÉDITOS: BM