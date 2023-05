PMs do RS e SC realizam Operação Divisa Integrada

A Brigada Militar do RS (BM-RS) e a Polícia Militar de Santa Catarina (PM-SC) realizaram em conjunto a Operação Divisa Integrada. A Operação foi planejada pela Secretaria Estadual de Segurança Pública, em conjunto com os estados de SC, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul para cooperação técnica e operacional entre as PMs, especialmente contra crimes interestaduais e transnacionais. O início do trabalho ocorreu na manhã da última sexta-feira (12), no Parque do Balonismo de Torres.

Os coronéis Douglas da Rosa Soares (subcomandante-geral da BM-RS) e Alessandro José Machado (subcomandante da PM-SC) se se pronunciaram durante o lançamento da Operação. O coronel Douglas afirmou que os indicadores criminais no RS e SC estão sendo mantidos sob controle. “Esta é uma Operação estratégica no Sul do país para alavancar resultados e mostrar a grandiosidade do trabalho policial militar para o resto do Brasil”, falou o subcomandante da BM-RS. Por sua vez, o coronel da PM-SC disse que a união de forças minimiza problemas. “Esta operação é um momento único nas Forças de Segurança do Brasil”, destacou o coronel Alessandro Machado.

A Operação Divisa Integrada está sob a liderança do comandante do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), o tenente-coronel Humberto, e conta com participação dos Policiais Militares (PMs) do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAR), do Comando Rodoviário da BM (CRBM), do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Batalhão de Aviação da Brigada, além dos agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As ações policiais integradas vão acontecer em Torres e em municípios gaúchos e catarinenses vizinhos. Vale ressaltar que, além do Litoral Norte, o trabalho também será realizado em outras regiões do RS.