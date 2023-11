PMs do CRPO Litoral passam por instrução do Bope

Entre quinta (16) e sexta-feira (17), agentes do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) da Brigada Militar (BM) receberam instrução do Batalhão de Operações Especiais (Bope). As ações contaram com participação dos Policiais Militares (PMs) das equipes de Força Tática do 8º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT).

Segundo a BM, o treinamento teve objetivo de qualificar o trabalho realizado pelos PMs, com ênfase no cumprimento de mandados de busca e apreensão. O conteúdo prático foi aplicado na sede do CRPO Litoral, em Osório. Já a parte prática, ocorreu em um hotel desativado de Capão da Canoa, o qual foi cedido pelo proprietário do prédio.