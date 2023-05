PMs do CRPO Litoral passam por habilitação

O Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral) da Brigada Militar (BM), pensando em aperfeiçoar a sua tropa, realizou habilitação para o uso de carabina calibre 5,56 milímetros, modelo T4. As ações ocorreram na sede do CRPO Litoral, em Osório, durante a terça-feira (23).

Sob instruções dos capitães Juliano Marques Araújo e Thaires Costa Selister, ambos comandantes do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BM), a primeira turma de Policiais Militares (PMs) passou por aulas teóricas e práticas, se capacitando para a utilização do armamento. De acordo com o CRPO Litoral, há previsão que novas turmas passem por habitação nos próximos dias.