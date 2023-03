Plataforma Marítima de Tramandaí homenageia PMs

No final de semana, a Plataforma Marítima de Tramandaí realizou uma homenagem a Brigada Militar (BM). A cerimônia, que acontece tradicionalmente todos os anos e homenageia os Policiais Militares (PMs) que atuam na Operação Golfinho, ocorreu no domingo (26). Vale ressaltar que, a Banda da BM esteve presente e animou o público.

Ao todo, 37 Policiais Militares (PMs) do Comando Regional de Policiamento Ostensivo do Litoral Norte (CRPO Litoral), do 8º Batalhão de Policiamento Militar (BPM), do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT), dos Comandos Rodoviário (CRBM), Ambiental (CABM) e Aéreo (BavBM), além do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), foram homenageados.

Todos foram contemplados com medalhas e um vaso de flores. Além disso, o CRPO Litoral recebeu das mãos do diretor-presidente da Plataforma Marítima, Hélio de Camillis de Camillis, um troféu, o qual foi recebido pelo comandante do Comando Regional, o coronel Sergio Gonçalves dos Santos, e o chefe do Estado-Maior, tenente-coronel Ney Humberto Fagundes Medeiros.

Também estivem presentes durante o ato o tenente-coronel Luiz César Lima dos Santos (8º BPM), o tenente-coronel Noé Jesus da Costa (2º BPAT), o coronel Rogério Pereira Martins (CRBM), o tenente-coronel Sanches (BavBM), o capitão Rogério Silva dos Santos do 1º Batalhão Ambiental da BM (BABM/CABM) e o capitão Silva do 2º Batalhão Rodoviário da BM (BRBM/CRBM).

PROVA GOLFINHO

Além da cerimônia, foi realizada a 43ª edição da Prova do Golfinho. A competição de Pesca contou com dezenas de participantes nos naipes Masculino e Feminino, sendo premiados os três primeiros colocados de cada categoria, com troféus, e os demais, com medalha de participação.