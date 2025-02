Planeta Atlântida inicia nesta sexta-feira

Milhares de pessoas passarão pela Saba, em Xangri-lá, entre esta sexta-feira (31) e sábado (01/02), durante o Planeta Atlântida. Considerado o maior festival de música do Sul do país, o evento em 2025 irá para sua 28ª edição e contará com mais de 39 atrações. A programação é voltada para todos os públicos, contanto com destaques de diferentes gêneros musicais, como pop, sertanejo, rap, funk, rock, entre outros.

A abertura do Planeta está marcada para às 17h e 20min, quando acontecerá uma apresentação especial para celebrar as tradições gaúchas. Subirão ao palco nomes como: Neto Fagundes, Serginho Moah, Claus e Vanessa e Luiza Barbosa. O primeiro dia do Festival ainda contará com shows nacionais, incluindo Luísa Sonza, Alexandre Pires, Ana Castela, Anitta, Filipe Ret e Pedro Sampaio, que irá encerrar os trabalhos na primeira noite. Já no sábado (01/02), o show de abertura será comando por Armandinho, a partir das 17h e 30min. Além dele, também passarão pelo Palco Planeta, nomes como: Dilsinho, Sorriso Maroto e Matuê.

Os poucos ingressos restantes podem ser adquiridos no site do Planeta (uhuu.com). Eles custam a partir de R$ 220,00 com possibilidade de parcelamento em até seis vezes sem juros, sendo que os clientes Banrisul poderão parcelar em até 10 vezes. Lembrando que os portões abrirão às 16h nos dois dias.

Já Para quem for ficar em casa, os shows dos dois dias podem ser conferidos na tela da RBS TV. De sexta para sábado, a transmissão começará a partir das 0h e 55min. Já no sábado, a transmissão inicia às 23h. E, para fechar, no domingo (02/02), a TV Globo exibirá um programa com os melhores momentos do Festival, logo após o Big Brother Brasil.

CRÉDITOS: Divulgação