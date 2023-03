Pilotos osorienses participam de provas de Motocross

Entre os dias 04 e 05 de março, a cidade de Três Coroas, na região das Hortênsias, recebeu a primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Enduro de Regularidade 2023. Paralelamente, também houveram as disputas da Copa RS e do Campeonato Brasileiro de Enduro. Os pilotos da equipe Enduro Osório estiveram participando das provas de Motocross e voltaram para casa com bons resultados.

Nas Duplas Graduadas, Pablo e Japa ficaram com a segunda colocação. Na categoria Over 45, Maurão acabou terminando a prova em 3º lugar. Já na disputa da categoria Novatos, Leandro, infelizmente, teve problemas e acabou não conseguindo terminar a prova.

Lembrando que as próximas disputas acontecem no dia 15 de abril, em Garibaldi. A cidade da Serra Gaúcha receberá as etapas da Copa e do Campeonato Gaúcho de Enduro de Regularidade.