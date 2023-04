Pessoas ficam feridas em acidentes na região

Uma criança acabou ficando ferida após dois automóveis se envolverem em um acidente de trânsito na tarde de segunda-feira (27), em Tramandaí. Segundo testemunhas, um dos veículos, um Jeep Compass, seguia pela Rua São João, quando a motorista fez uma conversão para acessar a Avenida Rubem Berta e acabou colidindo contra o outro carro, um Fiat Toro.

Os dois automóveis ficaram danificados na parte frontal. Em um dos veículos havia duas crianças, sendo que uma delas acabou sofrendo ferimentos leves. Ela precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tramandaí, onde foi atendida e passa bem. Além do Samu, a Guarda Municipal de Tramandaí (GMT) também participou da ocorrência.

Criança ferida foi socorrida pelo Samu e levada para atendimento na UPA de Tramandaí.

COLISÃO NA ERS-040

Duas pessoas ficaram feridas após um automóvel capotar no início da manhã de terça (28). O acidente ocorreu na altura do quilômetro 85 da ERS-040, junto ao entroncamento com a ERS-784, em Balneário Pinhal. O motorista, de 54 anos, e a passageira, de 82, foram socorridos e levados a um Hospital da região com ferimentos leves. Vale ressaltar que a causa do acidente não foi informada. A ocorrência foi atendida pelos agentes do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro (SCAB) de Pinhal, do Pelotão de Bombeiros de Cidreira e do Samu.