Perseguição policial termina com a prisão de um homem

O que era para ser uma simples abordagem acabou se tornando uma perseguição policial por mais de 30 quilômetros, que culminou na prisão de um homem por tráfico de drogas. A ocorrência aconteceu durante a tarde de segunda-feira (5) e contou com a participação do efetivo da Brigada Militar (BM), do Comando Rodoviário da BM (CRBM) e da Guarda Municipal de Tramandaí (GMT).

Os agentes do 2º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPAT) realizavam patrulhamento no bairro Zona Nova, em Tramandaí, quando avistaram um veículo Mercedes Benz, em atitude suspeita, em frente a um suposto ponto de venda de drogas. Os Policiais Militares (PMs) chegaram a dar sinal para o motorista parar e sair do carro, o que não foi obedecido, dando assim, início a perseguição.

Conforme a BM, o condutor saiu pela Avenida Senador Alberto Pasqualini e seguiu pela Rua Dr Mário Totta até acessar a ERS-030. Durante o percurso, os PMs deram ordem de parada por mais de mais uma vez, sendo todas ignoradas pela motorista. O homem chegou a jogar o seu carro contra uma das viaturas e, por pouco, não provocou um acidente. Já em Osório, o indivíduo entrou na ERS-389 (Estrada do Mar) e seguiu em direção a Capão da Canoa. No trecho, o homem arremessou um pacote pela janela, o qual não foi localizado.

Após minutos de perseguição, o veículo finalmente foi parado em uma barreira montada após a ponte do Rio Tramandaí, no quilômetro 18 da Estrada do Mar, próximo ao entroncamento de acesso à Atlântida Sul, distrito de Osório. Mesmo após ser parado, o motorista tentou fugir a pé, mas foi capturado e preso. No carro, os policiais apreenderam 3,2 gramas de crack, um celular e 284 reais. O homem foi levado à Delegacia de Polícia (DP) de Imbé para registro de ocorrência e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional.