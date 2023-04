Peregrinos do Litoral percorrem 420 quilômetros até Santuário Santa Paulina

Um grupo de peregrinos do Litoral Norte gaúcho conseguiu completar no último sábado (22), o Caminhão da Gratidão, trajeto de 420 quilômetros entre Torres e o Santuário Santa Paulina, que fica na cidade de Nova Trento (SC). A saída ocorreu no último dia 27 de março, em frente à Igreja São Domingos.

Após passarem por 18 municípios dos litorais gaúcho e catarinense, as quase 20 pessoas foram recebidas pelos representantes da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade. De acordo com a secretária de Cultura e Turismo, Mariléia Cipriani Tomasoni, os peregrinos chegaram bem emocionados e gratos pela conclusão do trajeto. Segundo ela, o grupo receberá um certificado de conclusão do Caminho da Gratidão, sendo a data de peregrinação mantida para os próximos dois anos. Além disso, foi celebrada uma Missa no Santuário para o grupo.

O projeto surgiu das experiências vividas por um grupo de amigos, peregrinos e devotos das cidades de Torres, Balneário Gaivota (SC) e Sombrio (SC). Motivados a explorar cenários de grandes belezas naturais e experienciar o contato com a natureza, os peregrinos buscam a possibilidade de evolução espiritual, paz interior, saúde, qualidade de vida e novas amizades.