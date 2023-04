Penitenciária de Osório recebe novas viaturas

Na tarde de segunda-feira (17), o governo do Estado entregou à Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) 49 viaturas e dois caminhões. O evento ocorreu na sede administrativa da Susepe e contou com a presença do governador Eduardo Leite, do titular da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), Luiz Henrique Viana, e da superintendente adjunta da Susepe, Deisy Vergara.

Foram entregues 19 viaturas-cela (duas delas adaptadas para o transporte de cães) e 30 viaturas administrativas, além de dois caminhões-baú. A Susepe recebeu ainda dez escudos balísticos e 19 notebooks. Os veículos e equipamentos foram comprados com verbas do Programa Avançar nos Sistemas Penal e Socioeducativo, do governo estadual, do Fundo Penitenciário do Estado e com recursos federais. O investimento total é de cerca de R$ 9,5 milhões.

A Penitenciária Modulada Estadual de Osório (PMEO) foi contemplada com dois veículos: uma viatura administrativa Chevrolet, modelo Spin, e um veículo Chevrolet Onyx, avaliado no valor de R$ 100.625,00 (cem mil e seiscentos e vinte e cinco reais).