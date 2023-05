Peixinho Azul participa do 3º Festival de Natação SAT

No último sábado (6), a Sociedade Amigos de Tramandaí (SAT) realizou a 3ª edição do Festival de Natação SAT. A competição reuniu cerca de 130 atletas de oito equipes de seis municípios do Estado. Os nadadores da Peixinho Azul estiveram presentes representando a cidade de Osório. Além dela também competiram: Acqua Personal (Imbé), CCFC (Capão da Canoa), Fitwell (Canela), SACC (Capão da Canoa), SAPT (Torres), SAT (Tramandaí) e Strive Sports (Tramandaí).

As provas foram disputadas em baterias de 25, 50 e 100 metros (m), nos naipes Masculino e Feminino, com os atletas divididos por idade. No final foram premiados com medalhas os três melhores de cada categoria. A Peixinho Azul conquistou três medalhas no total. Na prova Adulta Masculina (40+), João Valcir Cardoso ficou em primeiro nos 100 metros. Completaram o pódio os atletas Cristiano Dutra (SAT) e Martin (Fitwell). Na Juvenil Feminina (de 15 a 17 anos), Adriana Horn ficou em segundo lugar na prova dos 50m. A vitória ficou com Ana Bitelo da Sociedade Amigos da Praia de Torres (SAPT). Já na Petiz Masculina (de 11 a 12 anos), Lázaro da Costa ficou com o 2º lugar na prova dos 25 metros. O vencedor foi Carlos Eduardo da SAPT.

OUTRA COMPETIÇÃO

Entre os dias 29 e 30 de abril, os atletas da Peixinho Azul estiveram participando da 2ª etapa do Circuito Ocean de Natação em Águas Abertas. A prova foi disputada na praia de Itapema (SC). Na prova dos 750m, Eliane Mansan ficou em 2º lugar na categoria entre 55 e 59 anos. Ela terminou a prova com o tempo de 30 minutos e 44 segundos. A vencedora foi Denise Oliveira (Power Equipe de Natação), com a marca de 26min e 57seg.

Ainda na prova dos 750 metros, Lázaro da Costa ficou em quinto na categoria Geral, terminando o trajeto com o tempo de 16min e 17seg. A vitória ficou com Alejandro Juanuk (Vaftri), com a marca de 15min e 24seg. Já na categoria entre 40 e 44 anos, João Valcir Cardoso foi o grande vencedor, terminando a prova com o tempo de 22 minutos e 09 segundos.

E para fechar a participação dos atletas de Osório, Jorge Luis Nozari terminou em 4º lugar na prova dos 1,5 mil metros, na categoria entre 55 e 59 anos. Ele completou a prova com a marca de 33min e 39seg. A vitória ficou com Robson Severino (ATN Tubarão/Clube 29 de junho), que fez o tempo de 29min e 17seg.