Pavimentação de estrada que liga Santo Antônio da Patrulha e Capivari do Sul volta a ser pauta de discussão

A pavimentação de 37 quilômetros da ERS-474, no trevo da BR-290 (Freeway), junto à ERS-040, voltou a ser discutida. A obra na estrada que liga os municípios de Santo Antônio da Patrulha e Capivari do Sul foi tema de reunião realizada na última quinta-feira (1). O encontro ocorreu na prefeitura de Santo Antônio e contou com a presença de autoridades das duas cidades, incluindo os prefeitos Rodrigo Massulo (SAP) e Leandro Monteiro (Capivari).

Na ocasião, ficou acordada a manutenção preventiva da estrada, em ambas as pontas, com vistas ao escoamento da produção da atual safra do arroz. Também foi formada uma Comissão para a elaboração de documento que será apresentado a bancada gaúcha na Câmara dos Deputados em Brasília (DF), formalizando o projeto da ligação asfáltica entre os dois municípios e visando facilitar a obtenção de recursos junto aos parlamentares.

Esse foi o segundo encontro entre os dois municípios para tratar deste tema. No último dia 22 de janeiro, uma reunião foi realiza na Câmara de Vereadores de Capivari, onde foi apresentado o estudo de viabilidade para a pavimentação da estrada.