Patrulha Ambiental resgata animais no Litoral

O feriadão de Carnaval foi de muito trabalho para a Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM). Na última sexta-feira (17), os agentes receberam denúncias de pássaros silvestres estariam sendo mantidos em cativeiro em uma residência de Torres. Diante dos fatos, os policiais foram até o local, onde confirmaram o crime.

Foram resgatadas três aves, sendo duas da espécie Canário-da Terra e outra da espécie Coleiro. Os animais estavam em gaiolas, contendo alimento e água. No local foram apreendidas três gaiolas e uma armadilha para captura de pássaros. A proprietária foi autuada e irá responder por crime ambiental. Já os animais resgatados foram levados para atendimento e, posteriormente, serão devolvidos aos seus habitats naturais.

RESGATE EM CIDREIRA

Na terça (21), a Patram foi acionada após veranistas encontrarem uma ave da espécie Vira-Pedras, na Beira-Mar de Cidreira. Segundo a BM, o animal estava bastante debilitado. O pássaro foi recolhido e encaminhado aos cuidados do Ceclimar e, posteriormente, será devolvido a natureza.

Ave foi encontrada por veranistas na Beira-Mar de Cidreira.

COMBATE A PESCA ILEGAL

Durante a última semana, a Patram, em parceria com o Ibama, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema) e a Polícia Rodoviária Federam (PRF), realizou uma Operação para combater a pesca ilegal em diferentes locais do Estado. No Litoral Norte ocorreram ações em Capivari do Sul e Mostardas. Também houve apreensões nas cidades de Camaquã, Eldorado do Sul, Pelotas, Rio Grande, São José do Norte e São Lourenço do Sul.

Ao todo, foram apreendidas 22 toneladas de pescado, sendo 13,5 toneladas de camarão, 7,8 toneladas de polvo, uma tonelada de tubarão e 150 quilos de peixes variados, todos procedentes de pesca ou transporte irregular. Além da carne, foram apreendidos vivos: 340 tubarões Martelo e 10 Bagres brancos, ambas espécies ameaçadas de extinção. Os animais foram levados para tratamento e, posteriormente, devolvidos aos seus habitats naturais.