Patram realiza ações no Litoral Norte

Os agentes da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM) realizaram na segunda-feira (13), uma Operação para fiscalizar a Lagoa da Itapeva, em Torres. No local foi apreendido aproximadamente 600 metros de rede.

Já na terça (14), o trabalho foi realizado nas Lagoas do Peixoto e Pinguela, ambas em Osório. Durante o patrulhamento foi localizado na Pinguela duas redes armadas, com aproximadamente 400 e 200 metros de comprimento, respectivamente. Já na Lagoa do Peixoto não houve apreensões. Todo o material foi recolhido e posteriormente, será levado para ser destruído. Vale ressaltar que os proprietários das redes não foram identificados.

Ação em Osório apreendeu mais de 600 metros de rede na Lagoa do Pinguela.

ÁREA DESMATADA EM CARAÁ

Na segunda-feira (13), a Patram identificou o responsável pelo desmatamento de uma área de aproximadamente 2,53 hectares de vegetação arbórea do Bioma da Mata Atlântica. Conforme a Patram, o local, que fica no município de Caraá, está na área de preservação permanente de uma nascente. O homem, que não possuiu licença para desmatar o local, foi autuado e irá responder por crime ambiental.

Já na terça (14), a Patram realizou a Operação Força Verde, que teve como foco principal o patrulhamento em unidades de conservação visando prevenir ocorrências de desmatamento e averiguação de alertas do MapBiomas, bem como coibir crimes como a caça ilegal e o abigeato. Foi realizado patrulhamento na Reserva Biológica da Serra Geral, localizada no interior do município de Maquiné, não sendo registrada nenhuma ocorrência.

Local desmatado em Caraá fica na área de preservação de uma nascente.

RESGATE DE ANIMAIS

Na terça (14), a Patram foi acionada para resgatar uma ave, em um estabelecimento de Tramandaí. Os policiais foram acionados pelo proprietário, que encontrou o animal ferido dentro do local. Segundo a Patram, trata-se de uma ave marinha da espécie Pardela. O animal, que estava bastante debilitado, foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Marinhos (Ceram) de Imbé, onde receberá tratamento e, posteriormente, será devolvido a seu habitat natural.

A Pardela-do-atlântico, como é chamada, pertence à família dos Procelariídeos. A ave pode atingir cerca de 38 centímetros de comprimento e uma envergadura média de 80 centímetros. Ela usa o seu bico fino e escuro para caçar pequenos peixes, e crustáceos.