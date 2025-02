Patram apreende uma tonelada de pescado na RSC-101

A Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM) apreendeu na última quinta-feira (13), uma tonelada de pescado impróprio para consumo, em Palmares do Sul. A carga foi encontrada dentro de um Fiat Fiorino que trafegava pelo quilômetro 44 da RSC-101. O motorista do veículo foi preso em flagrante e levado a Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência.

Com auxílio dos agentes da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi-RS), foram constatadas irregularidades no produto. O alimento foi recolhido e levado para o Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar) do Campus Litoral Norte da Universidade Federal do Estado (UFRGS), em Imbé, onde será utilizado para alimentação de animais marinhos que se encontram em reabilitação.

CRÉDITO: Patram