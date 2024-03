Patram apreende aproximadamente 300 quilos de pescado

Os agentes da Patrulha Ambiental (Patram) da Brigada Militar (BM) realizaram na última quinta-feira (29/02), uma ação de fiscalização às margens da Lagoa do Gateado, no limite entre os municípios de Palmares do Sul e Capivari do Sul. No local, os policiais prenderam três pescadores.

Segundo a Patram, os homens estavam acampados no local, onde foram flagradas diversas irregularidades. Uma delas seria o uso de lambari (peixe que contém algumas espécies em extinção) como isca. Além disso, os indivíduos estariam retirando a cabeça dos peixes, o que descaracteriza o pescado.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 300 quilos de pescado, entre lambari e traíra. Também foram apreendidos equipamentos de pesca. Os três pescadores foram levados à Delegacia de Polícia (DP) para registro de ocorrência e, posteriormente, liberados. Todos irão responder por crime ambiental. Já os peixes, que apresentavam condições impróprias para consumo, foram levados para descarte no aterro sanitário de Osório.

Ainda conforme a Patram, algumas unidades de lambari foram encaminhadas ao Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar) da Universidade Federal do RS (UFRGS), Campus Litoral Norte. Caso seja identificado que os peixes pertençam a alguma espécie em extinção, a pena para os pescadores poderá ser aumentada.