Patinetes elétricos são retirados de praias da região

Uma febre durante a temporada de Verão, os patinetes elétricos foram retirados das praias do Litoral Norte gaúcho. A decisão foi tomada pela Jet, empresa responsável pelos veículos. De acordo com a assessoria da Jet, a medida é provisória e se deu após a redução da demanda, causada, principalmente, pela diminuição na circulação de pessoas na região.

Em relação ao reembolso do saldo do aplicativo, a empresa afirmou que os usuários podem fazer a solicitação no próprio App, na aba ‘Ajuda’. Vale ressaltar que a devolução só vale para o dinheiro depositado, ou seja, qualquer valor de bônus oferecido pela Jet não será devolvido.

Disponíveis em Capão da Canoa, Tramandaí e Xangri-lá, os veículos devem voltar já no segundo semestre deste ano.

CRÉDITO: PMT