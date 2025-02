Passagens de ônibus entre cidades da região ficam mais caras

Desde o último sábado (1), as pessoas que tiveram que utilizar ônibus para se deslocarem entre municípios do Litoral Norte gaúcho, puderam observar um aumento no valor das passagens. O reajuste se deu por meio do Decreto da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan), o qual foi homologado pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agergs).

De acordo com a Metroplan, a medida foi necessária para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro ao setor, fortemente impactado pela pandemia da Covid-19 e também pelas enchentes ocorridas no ano passado. Esse cenário ocasionou na queda da demanda pelo transporte público. Para se manter, a Metroplan precisou receber aportes financeiros. Somente o Governo do Estado investiu cerca de R$ 157,3 milhões, o que não foi suficiente.

Em meio a um cenário complicado, foi decidido pelo reajuste de 14,21%, aumento que não ocorria há 13 meses. Conforme o superintendente da Metroplan, Francisco Horbe, o reajuste inclui percentuais pendentes de revisões tarifárias anteriores, totalizando 27,92% necessários desde 2021, dos quais apenas 12% foram aplicados nos últimos três anos e meio. Desde julho de 2021, ocorreram apenas dois reajustes tarifários: 6% em 1° de agosto de 2023 e 5,66% em 03 de janeiro de 2024. O reajuste tarifário de 14,21% refere-se aos percentuais pendentes da revisão tarifária de 2022 e dos reajustes tarifários de 2023 e 2024, todos homologados pelo Conselho Superior da Agergs, com percentuais de 20,74%, 2,77% e 3,08%, respectivamente.

IMPACTOS NO LITORAL

Nos municípios do Litoral gaúcho, o aumento não foi diferente. A São José, por exemplo, umas das principais empresas de transporte nas linhas intermunicipais que passam pelas cidades da Aglomeração Urbana do Litoral Norte (Aulinorte), aumentou a tarifa básica de R$ 5,45 para RS% 5,70. Esse valor é referente a diferentes linhas, incluindo Capão da Canoa a Atlântida Sul.

A variação ocorre conforme o itinerário. Um exemplo é o caso de Osório a Tramandaí, que passou de R$ 7,30 para R$ 7,75, com a passagem custando 45 centavos mais cara. Além da São José, outras como a Expresso Palmares e a Unesul também tiveram seus valores aumentados. Para consultar o aumento das passagens de todas as linhas você deve acessar diretamente o site da empresa de transporte Vale ressaltar que esse aumento não interfere no transporte urbano dentro dos municípios, o qual é regulamento pelas prefeituras..

Linhas da empresa São José foram algumas que tiveram aumento no valor da passagem.

CRÉDITO FOTO 1: Paulo Pires

CRÉDITO FOTO 2: Rafael Ribeiro