Parque de Rodeios recebe encerramento da Semana Farroupilha

No início da noite de sábado (21), o Parque de Rodeios e Eventos Jorge Dariva recebeu o encerramento da Semana Farroupilha. Para dar início, ao som do Hino Riograndense, houve o Arriamento das Bandeiras. Na sequência, o prefeito Romildo, acompanhado do vice-prefeito Ed Moraes, do secretário Alexandre e de Edson Sana, realizou o apagamento da Centelha Farroupilha.

Prefeito Romildo Bolzan Jr apagou a Centelha Farroupilha.

Na sequência da cerimônia, o secretário Alexandre Ramos, em nome da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo, Cultura e Juventude, juntamente com o vice-prefeito Ed, foram homenageados com a entrega de troféus em virtude da realização do evento. Após a fala das autoridades, foi entregue a premiação dos vencedores deste ano das provas campeiras. A lista completa e as fotos com os premiados você pode conferir na edição da próxima sexta-feira (26/09) do Jornal Momento.

Secretário Alexandre Ramos e vice-prefeito Ed Moraes foram homenageados pela organização da Semana Farroupilha.

CRÉDITOS FOTOS 1 E 3: PMO

CRÉDITOS FOTO 2: Lucas Rodrigues