Parque de Rodeios Jorge Dariva recebeu eventos campeiros

OSÓRIO – Entre os dias 28 e 29 de janeiro, o Parque de Eventos e Rodeios Jorge Dariva recebeu competições campeiras. No domingo (29/01), ocorreu a 3ª Copa Metropolitana de Paleteadas, 65 duplas participaram da competição, sendo 48 na Força A e 17 na Força B. Lembrando que, os melhores garantiriam vaga para disputar o Freio de Ouro, que acontecerá em setembro, durante a Expointer, em Esteio.

Após as disputas, foram definidos os campeões. Na Força A os vencedores foram João Vitor Dutra e Ricardo Gonçalves, com os animais Poliango e Xinoca da Morada Nova, respectivamente. Os campeões, além do troféu, receberam a premiação de 2,5 mil reais. Ao todo, os cinco melhores foram premiados, sendo os três primeiros recebendo troféu e dinheiro e o 4º e o 5º ganhando apenas troféu, mesma situação da Força B, mas com valores menores. Já na Força B o título ficou com a dupla Angelo Jr e Jully Dabot, montando os animais Orgulhosa e Negrito do Encanto, respectivamente. Além do troféu, eles receberam a quantia de R$ 1,5 mil.

A Copa de Paleteadas foi uma ação conjunta dos Núcleos de Criadores de Cavalos Crioulos do Litoral Norte (Osório), Costa Doce (Guaíba), Encosta da Serra (Rolante, 6ª Região (Esteio), Viamão e Porto Alegre, além dos centros de treinamentos Fabrício Barbosa e Tomaz Gonçalves.

OUTRA COMPETIÇÃO

Ainda houve a disputa do Redomão Ponta de Tropa, no sábado (28/01). E os grandes campeões foram Arlênio Fagundes, juntamente com a égua Querência do Encanto. Vale ressaltar que os 10 primeiros colocados foram contemplados com troféu e dinheiro, sendo distribuído um valor que variou de cinco mil reais, para a dupla campeã, e R$ 700,00 do 6º ao 10º colocado. O Redomão foi realizado pelo Núcleo de Criadores de Cavalos Crioulos (NCCC) do Litoral Norte, em parceria com as Cabanhas Raupp e Morada Nova, e contou com apoio da prefeitura municipal.