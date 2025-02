Parador Grupo IESA é atração para turistas durante o Verão

A marca conceito do Parador Grupo IESA desempenha um papel estratégico ao promover a sazonalidade e a variedade de marcas, adaptando-se às diferentes épocas do ano. Durante o Verão, essa abordagem se materializa no Litoral Norte gaúcho, com o parador montado na praia de Xangri-lá, na Avenida Paraguassu, no 4.525). O espaço tem se consolidado como ponto de encontro e que permite uma experiência única e diversificada, unindo lifestyle, tecnologia e o espírito da estação mais quente do ano. Neste ano, o slogan é Energia & Movimento, em que é celebrada a essência da transformação e o impulso de novas possibilidades.

Até o mês de março, o Grupo IESA, em parceria com as marcas presentes em seu portfólio, prepara uma série de ações para os seus clientes e para o público que está na região. Para os aventureiros, nos dias 08, 15 e 22 de fevereiro, serão realizadas expedições off-road das marcas BMW Motorrad, Nissan e Harley Davidson, respectivamente, saindo de Porto Alegre com destino ao Parador. As expedições de moto e 4×4, irão explorar trilhas e a diversidade natural do Litoral, em uma experiência de imersão no melhor do off-road, conduzidos por guias especializados. Já em março, o Parador Grupo IESA irá celebrar o Dia Internacional da Mulher de maneira muito especial, em parceria com a BMW.

Após a alta temporada de Verão, o Parador Grupo IESA permanecerá aberto, durante o ano todo, com a sua loja multimarcas. O espaço também conta com uma infraestrutura completa para quem possui carros elétricos, oferecendo carregadores AC (corrente alternada) e DC (carga rápida). O serviço pode ser acessado por meio do aplicativo IESA Charges, mediante cadastro e compra de créditos.

GRUPO IESA

Com 32 anos de história, o Grupo IESA é líder regional em seu segmento, sendo o maior e mais diversificado grupo automotivo do Rio Grande do Sul. Com mais de 50 lojas distribuídas nas principais regiões do estado, seu portfólio conta com as renomadas marcas BMW, MINI, BMW Motorrad, Volvo, BYD, Harley Davidson, GWM, RAM, Jeep, FIAT, Hyundai, Nissan e Renault, além de uma ampla operação de seminovos.

CRÉDITO: Antônio Filippi de Castro