Paleta Atlântida reúne cerca de 100 mil pessoas

Xangri-lá recebeu durante o último sábado (27), a sétima edição do Paleta Atlântida. Considerado o maior Churrasco do mundo, o evento recebeu aproximadamente 100 mil pessoas. Neste ano, foram mais de 1,2 assadores espalhados pelos três quilômetros de churrasqueira montados na praia de Atlântida, sendo assados mais de 30 toneladas de carne.

O Paleta também contará com mais de 240 tendas, um shopping de vinhos, degustação de espumantes, feiras sustentáveis e palcos temáticos, onde aconteceram mais de 30 apresentações. Entre as atrações, destaque para Claus e Vanessa, Éder e Emerson, Fabio Hillal, Black Tie, Inside Classic Rock, Zona Soul Band, Matheus Mus e Inc Ravers.

Já na parte esportiva, houve a disputa de três modalidades: Beach Soccer, com o Campeonato realizado na Arena KTO; Beach Tennis; e Futevôlei, com a realização do Rei da Praia. Ao todo, as competições reuniram centenas de atletas de todo o RS e também fora do Estado.