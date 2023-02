Paleta Atlântida recebe mais de 1,6 mil assadores, mas não entra para Guinness

No sábado (28), ocorreu em Atlântida, na cidade de Xangri-lá, a sexta edição do Paleta Atlântida. O evento contou com a presença de aproximadamente 40 mil pessoas, tendo mais de 20 toneladas de carne assadas ao longo dos dois quilômetros de churrasqueira montada a beira da praia. Porém, o objetivo de bater o recorde mundial e conseguir entrar para o Guinness World Records por reunir o maior número de assadores simultâneos em dois quilômetros de extensão não foi cumprido.

Segundo um dos idealizadores do evento, o empresário Felipe Melnick, vários recordes foram quebrados, menos o que ele e os demais organizadores queriam: o de Maior Churrasco do Mundo. “Tivemos o maior assado por tamanho de churrasqueiras (dois quilômetros de extensão), maior assado por quantidades e variedades de carnes servidas, além do número de assadores. Estamos muito felizes, mas existe uma maneira de se medir o maior churrasco do mundo, que é o livro de recordes do Guinness, e esse book tem o registro de 914 assadores simultâneos fazendo churrasco em cinco minutos. Era esse o recorde que gostaríamos de obter”, explicou Felipe. De acordo com o empresário, alguns assadores não foram contabilizados pelos julgadores, e isso prejudicou um dos critérios. “Nós tivemos dentro da área do Guinness (um espaço demarcado à beira mar) 1.660 assadores, sendo que o Guinness desqualificou 175 pessoas, taxa que ficou acima de 10%”, completou um dos idealizadores do evento.

Para ficar dentro do limite aceito pelo Guinness, teriam de ter sido excluídos no máximo 166 integrantes. Entre as razões de não conquistar um espaço no renomado ”Livro dos Recordes”, estão o abandono da área, por parte de alguns competidores, entre outros que não permaneceram os cinco minutos exigidos pela comissão técnica no local fazendo o churrasco. Com isso, o recorde oficial continua ainda com os 914 assadores simultâneos, conferidos em Dalisa, no Canadá, em setembro de 2022. Vale ressaltar que a fiscalização foi realizada pela adjudicadora oficial do Guinness, a colombiana Natália Ramirez, que esteve presente no evento analisando detalhadamente os critérios de avaliação dos churrasqueiros e suas técnicas. Após a tentativa frustrada, a organização do Paleta pretende bater o recorde na edição do ano que vem.

Show com Claus e Vanessa agitou a praia de Xangri-lá durante o Paleta Atlântida.

EVENTO FOI UM SUCESSO

Entre todas as atrações, o grande destaque foram os assados, com a presença de 60 celebridades nacionais e internacionais do churrasco, servindo mais de 15 toneladas da carne assada open food para os participantes degustarem. Os churrasqueiros apresentaram para o público diversas possibilidades de assados com os mais variados tipos de carne.

A programação do Paleta também contou com mais de 100 espetáculos, entre amadores e profissionais, com atrações musicais, circenses, do teatro e da dança. As apresentações acontecem em seis palcos e nos 14 paradores de empresas, espalhados pelo evento. Entre as atrações destaque para o “Baile da Dupla” com Claus e Vanessa, além dos shows acústicos de Charles Master, Rafael Machado da Chimarruts, Rafael Malenotti e Baile do Pitta. A edição também contou com competições de três modalidades esportivas. Além do tradicional Campeonato de Futebol de areia das celebridades, com a presença de ex-jogadores como Dunga e Paulo César Tinga, também ocorreu as disputas do Paleta Challenger de Beach Tennis e do Rei da Praia de Futevôlei.