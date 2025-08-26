Palestra com Isabel Ferrari abre Semana da Neurodiversidade

OSÓRIO – Entre os dias 20 e 28 de agosto, o município realiza a Semana da Neurodiversidade e Inclusão. A programação é organizada pela prefeitura local, por meio da Secretaria de Educação, e contará com Mostra Cultural, Palestras, Roda de Conversa, além do 1º Encontro Regional de Gestores Municipais (veja o restante da programação no final da matéria).

A abertura oficial ocorreu na noite de quarta-feira (20), na sede do Centro Universitário Cenecista (Unicnec), e contou com a presença de diversas autoridades, incluindo: o prefeito Romildo Bolzan Júnior; o vice-prefeito, Ed Moraes; o secretário Municipal de Educação, Marcelo Reis; o presidente da Câmara de Vereadores, Rossano Teixeira; e a reitora da Unicnec, Ludinara Scheffel.

Na ocasião, foi apresentado um vídeo, onde estudantes da Rede Municipal entrevistaram os seus colegas atípicos, que relataram como eles lidam com a sua condição e como se sentem no ambiente escolar. O público, que praticamente lotou o auditório Romildo Bolzan, também acompanhou a apresentação da aluna da Escola Osvaldo Amaral, Sofia Guckert de Souza, acompanhada do seu pai, Misael Silveira de Souza.

O ponto alto da noite foi a palestra com a jornalista e apresentadora da RBS TV Isabel Ferrari. Mãe de um filho autista, Bel emocionou a todos com o relato de suas vivências, desde o diagnóstico de autismo do filho, passando pelas suas dificuldades e conquistas, até ao cenário atual, de como a sociedade vê essas pessoas. Em sua fala, a jornalista ressaltou a importância da empatia, principalmente, entre os pais de crianças típicas para que estimulem seus filhos na integração com as crianças atípicas. Segundo ela, isso, “acima de tudo”, fará com elas sejam mais “tolerantes e empáticas com as diferenças, num processo de transformação de uma sociedade mais humana e acolhedora”, finalizou Isabel Ferrari. Após sua fala, Bel recebeu uma lembrança das mãos do vice-prefeito Ed e do secretário Marcelo.

PROGRAMAÇÃO

21 a 28/08 – Atividades nas Escolas.

26/08 – Das 9h às 14h: Contação de História e Roda de Conversa Livro ‘Óculos de Princesa’, do escritor Delalves Costa, na Câmara de Vereadores.

28/08 – 14h: 1º Encontro Regional de Gestores Municipais; 19h e 30min: Palestra com o Dr. Rudimar Riesgo. Local: Câmara de Vereadores.

CRÉDITOS: PMO