Pais tem até sexta-feira para realizarem comprovação de matrícula na Rede Municipal

OSÓRIO – A prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação, alerta para que todos os pais ou responsáveis que tiveram alunos relacionados na Central de Vagas da Rede Municipal, para comparecerem na prefeitura para a confirmação da vaga. As vagas foram preenchidas conforme a ordem de inscrição. É válido ressaltar que, o não comparecimento, resulta no cancelamento da inscrição e perda automática da vaga.
Eles devem ir a sede da Secretaria, localizada no 4º andar da prefeitura, na Avenida Jorge Dariva, no 1,251, bairro Centro, levando os seguintes documentos: Duas cópias da Certidão de Nascimento da criança; duas cópias do comprovante de residência (água ou luz) que deve estar em nome do pai ou da mãe da criança, caso for em nome de terceiros, fazer declaração escrita do proprietário do imóvel, no próprio documento; duas cópias dos documentos pessoais (CPF e RG) da mãe e do pai ou responsável legal; Número de Identificação Social – NIS, (número de cadastro atribuído pela Caixa Econômica Federal às pessoas beneficiadas por algum projeto social e que anda não possui cadastro no PIS); e Comprovante atualizado das vacinas fornecido pelo Posto de Saúde.
Isso é válido para os estudantes do Berçário I (de quatro meses a um ano), Berçário II (de uma a dois anos), Maternal I (de dois a três anos), Maternal II (de três a quatro anos), Pré I (quatro anos) e Pré II (cinco anos), referente ao ano letivo de 2023. O atendimento ocorre das 8h e 30min às 11h e 30min e das 13h e 30min às 17h. Lembrando que o prazo se encerra na sexta-feira (10). A seguir veja a lista completa dos alunos selecionados na Central de Vaga da Rede Municipal (desconsiderar caso tenha realizado a comprovação da vaga.
BERÇÁRIO I
ABNER SAMUEL MACHADO SILVEIRA
ALEXA YSABELLE RODRIGUES LUDWIG
ALICE OLIVEIRA MARTINS
ALLANA DIAS PELISSOLI
AMANDA MANUELA BARBOSA DOS SANTOS
ANTONELA SILVEIRA CARDOSO
ANTONELLA WIECHORECK FERNANDES
ARIELLA OLIVEIRA DE ABREU
ARTHUR FERNANDES BASTOS
AURORA SILVA DA CUNHA
AYLA MATOS DOS SANTOS
BEATRIZ DE OLIVEIRA ECHEBEST
BERNARDO LOURENÇO DA ROSA
BRAYAN CUNHA LESSA
CECILIA DA SILVA PISONI
ESTER CAROLINE MACIEL DOS SANTOS
ENZO MALUGANI DE OLIVEIRA
GABRIEL DE ANDRADE TOMAZ
GABRIEL BERTOLI AUDI
GAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA CARDOSO
GAEL SILVEIRA ROCHA
GEANLUCA BUHLER BARRETO
GIOVANA BITENCOURT ANFLOR
GUSTAVO DE AGUIAR DA SILVA
HEITOR JOSÉ SILVEIRA DOS SANTOS
HEITOR RODRIGUES CARMONA SOUZA
HEITOR SALGADO DA SILVEIRA
HELENA HOLZSCHUH SILVA DE OLIVEIRA
HELLOISA ISADORA DE ALMEIDA PEREIRA
IAN NICOLAS DA SILVA VARGAS MACHADO
ISABELA DIAS ALVES
ISABELA NETO DA SILVEIRA
ISABELA NUNES DO SACRAMENTO
ISIS MARIA DE SOUZA LICOSKI
JOÃO PEDRO BOBSIN MORAES
JOAQUIM LUMERTZ DOS REIS
JOSIAS DE LEMOS NOSTRANI
LARAH HOFFMANN NETTO
LAURA DA SILVA SILVANO DE OLIVEIRA TEIXEIRA
LAURA DE OLIVEIRA CARDOSO
LIVIA MACHADO BORGES
LIZ LIMA BRAGA DOS SANTOS
LUCAS ANTONIO DE SOUZA BAUMHARDT
LUIS RENATO CHAVES DA SILVA
MANUELLA DE ANDRADES SOUZA
MARA ELIZA MENDONÇA DE AGUIAR
MARIA CECILIA SILVEIRA VARGAS
MARIA LUISA CAPOBIANCO DA SILVA
MARINA ZACCA HERTZOG
MARTIN MIRANDA BLAUTH
MATHEUS HENRIQUE BARBOSA SCHWARZ
MAYA RODRIGUES DOS SANTOS
MIGUEL BARROS
MIGUEL LOPES TORRES
MIGUEL SANTOS DA SILVA
MIRELLA BORGES DA SILVEIRA
NICOLAS SILVEIRA DA CUNHA
NOAH EMANUEL DA SILVA XAVIER
PIETRO DA CONTRAÇÃO MORAIS
PIETRO RICARDO RODRIGUES
RAVI BELLOLI ALVES
RHAVI FARAEL DE ANDRADE ROSA
SAMUEL DA SILVA MORESCO
SARAH FERNANDES SANTOS FRANCISCO
SOFIA DA SILVEIRA HERRMANN
SOPHIA MAITE GOMES
STELA BIANCHI PAREDI
THALLES MATOS GOLDANI
THÉO DANIEL PACHECO DA COSTA
VICENTE ALBINO GOMES
VICTOR TORASCONI
YSABELLA NETTO TRISCH
ZOE DE PAULA COSTA
BERÇÁRIO II
ALICE FERREIRA DE OLIVEIRA
ALLANA DA SILVA DOS SANTOS
ANA CLARA PERES DA SILVA
ANTONELLA QUINTANA MARTINS KURTZ
ANTONIA DE MOURA PEREIRA
ANTONIO PEREIRA PAIVA
ARTHUR BEMFICA DA SILVA
ARTHUR FAGUNDES OLIVEIRA
ARTHUR GABRIEL DA ROSA CAETANO
AUGUSTO HECKER DALPIAZ
AUGUSTO SCOTTO FERREIRA
AURORA CAROLINE PEREIRA
AURORA MARIA TERRES BERNARDI
AURORA REZENDE DE GOÉS
AURORA VARGAS DOS SANTOS
BETTINA DE AGOSTINHO SANTANA
CARLOS EDUARDO SILVEIRA TRESSOLDI DOS SANTOS
CECILIA MELLO
DAVI DA SILVEIRA CARDOSO CEPRIANO
DAVI FERREIRA DE OLIVEIRA
DAVI GARCIA DA SILVA
DAVI RITAMAR CREMONINI
DERICK NATHAN MEDEIROS GOMES
EDYLAYNE BEATRIS NUNES DO NASCIMENTO
ELISA IVANOF MARTOS
ENZO GABRIEL MARTINS BITTENCOURT
GABRIEL DE OLIVEIRA PEDROSA
GAEL DA SILVA CORREA
GAEL PREZZI FICH
GAEL SOARES FIORENZANO
GUILHERME HENRIQUE PIMENTA PUNTEL
GUILHERME MORAES VARGAS DE SOUZA
HEITOR MACHADO DOS SANTOS
HEITOR WALLAUER BRANDÃO
HELENA ANFLOR RIOS
HELENA SANTOS DE BASTIANI
HELLOA DA SILVA PEREIRA MOTA
ICARO DA SILVEIRA TRESSOLDI
JOÃO DA ROSA BRIZOLA
JOÃO LUCAS GARCIA DOS ANJOS
JOAQUIM DA LUZ
JOSE INACIO GOMES DA SILVA
JULYE RODRIGUES DA SILVA
LARAH BARCELA DE BORBA
LIV ALVES
LIVIA BARCELLA DE BORBA
LIVIA COLLIONI PISONI
LIZ DALPIAZ DE SOUZA
LORENA APARECIDA SILVEIRA SILVA
LORENA FORMAGIO DE OLIVEIRA
LORENZO MATHEUS KRAS BORGES
LUCAS ALVES ZWICK
LUISA QUINTANILHA RUFINO
LUIZA DA SILVEIRA CARDOSO
MANOELA RICHARDI VARGAS
MANUELA FERREIRA RAMOS
MANUELA OLIVEIRA DE ANDRADE
MARIA ALICE BARBOSA FELICETTI
MARIA ALICE BAUM DA SILVA
MARIA OLIVIA GOMES DA SILVA
MARIAH DADA DA SILVA
MATEUS SOUZA TERRA
MAX MUNHANDT STUPP
MIGUEL DOS SANTOS KLAZER
NOAH DOEBBER Y ANTUNES
NOAH RAMBO BRUM
PEDRO HENRIQUE CASSANEGO MENOTTI
PIETRO DIAS DA SILVA
RAFAELA ARAUJO TRESPACH
RAUL OLIVEIRA GARCEZ
RAVI DA SILVA XAVIER
SAMUEL ALVES DOS SANTOS
SOPHIA NURY PEDROSA
THEO ARAUJO MUNIZ
THOMAS MULLER DELLA GIUSTINA
YASMIN DE OLIVEIRA SANTANA
YURI KLANGEMBERG
MATERNAL I
ADAM ANSOLIN DE FREITAS
AGATHA VIKTORIA DA SILVA SANTOS
ALICE CORTINOVE ARAUJO
ALLANA GALIMBERTI RAMILA
ALLANA RODRIGUES SCHEFFER
ALLANA WELBAN DE OLIVEIRA
ANA LAURA BRAZ SANTOS
ANALU BOLZAN PIRES
ARTHUR COSTA
ARTHUR NOSTRANI DOS SANTOS
AURORA PEDRO DEWES
BENAJMIN EDUARDO DE MOURA MONTEIRO
BENICIO RAFAEL WEBER CAURIO
CAUÃ VARGAS DE ALMEIDA
CRISTHOFFER LORRAN MACHADO DA SILVA DIOGO
CRISTHOPHER LEANDRO PASQUALIN SILVA
DAVI AVILA BITTENCOURT
DIMITRI ZAMBROZUSKI CIFUENTES
ELIAS DE LIMA EMCKE
ELISA DE AVILA BRANDÃO
ESTEVAO AVILA NOZORI
ESTEVAO PINHEIRO NUNES
ETHAN TEIXEIRA MONTEIRO
FELIPE DE SOUZA ARMICHI
FRANCISCO DAMINELLI EVALDT STEINMTZ
FRANCISCO RAMOS DE ASSIS
GABRIELA MESSAGIO DOS SANTOS
GAEL PINTO MEDEIROS
GUSTAVO BASTOS DA SILVA SANTOS
GUSTAVO DE ALMEIDA KNNE
HELENA GULARTE BARCELOS
HELENA REIS DOS SANTOS
HELENA VIEIRA AGLIARDI
HENDRICK GUILHERME DORNELLES DAVILA
ISABELLA DOS REIS COSTA
ISSAC BARBOSA BORGES
JOÃO HENRIQUE MONTECELLI DOS SANTOS
JOAQUIM CASSOLI WITT
KEVIN YURI DA SILVA DE OLIVEIRA
LUCAS ZIMER MARTINS
LUIZA BECKER ROLIM
LUIZA BERETTA PELISSOLI
MAISA LINHARES DA SILVA MARTINS
MANUELLA DE MELLO DOS SANTOS
MARIA DE SOUZA MEDEIROS
MATHEUS HENRIQUE DA SILVA ALVES
MAURO OLIVEIRA DE MORAIS
MYRELLA OLIVEIRA BERZAGUI
NICOLAS GUSTAVO CORREA BERNARDO
NOAH RICH DA SILVA
PEDRO HENRIQUE PADILHA RIBEIRO
RAYANNE DANIELA PEDROSA PEREIRA BERNARDO
RENAN GABRIEL DUTRA BEMFICA
SAMUEL RAMOS DA SILVA
THEO BENJAMIN MORAIS FICANHA
VALEMTIM KICH BORGES
VALENTINA MAUER DE ANDRADE
VALENTINA RODRIGUES PORTO
VICENZO NETO GROSS
YASMIN LOHANA PRESTES DA SILVA
YTALO MIGUEL CORREIA FRANÇA
MATERNAL II
ABGAYL PINHEIRO NOGUEIRA
AGATHA CRAVO DA SILVA
AGATHA SOPHIA CARDOSO DA ROSA
ANA JULIA MAGLIOLI FERREIRA
ARTHUR STALL SONDER
AYLLA THALIA ROSA DE MOURA
BEATRIZ PERINI NUNES
CHLOE BRANDSTETTER
DANIEL DE DEUS LACKMANN
DAVI LUIZ DOS SANTOS SILVA
ENZO GABRIEL GOULART MACHADO
FRANCISCO SILVA VIEIRA
GABRIEL OURIQUES GARCEZ
GABRIELA VITORIA FARIAS
GIOVANA TRINDADE COSTA DE CAMARGO
HEITOR AQUINO MACHADO
HEITOR DE SOUZA SCHERER
HEITOR XAVIER DOS SANTOS
HELENA DOS SANTOS
HELENA SARAIVA DE ANDRADES
HELOISA TERRA GRASSI
HENRY GAEL PEREIRA DA ROSA
ISIS FERREIRA MACHADO
JOÃO LUCAS RIGHI LANGENDORF
JOÃO LUCCA DO NASCIMENTO
JOÃO MANSAN STURMER
JOAQUIM GRASSI MILANEZI COELHO
JOSUE FERREIRA DE OLIVEIRA
LARA SILVA NUNES
LAURA BATISTA DE OLIVEIRA
LAURA DOS SANTOS GAMBA
LAVINIA DOS SANTOS PEIXOTO
LAVINIA ELOA GOMES DE JESUS
LIVIA LIMA GOLDONI
LORENZO PREZZI CARDOSO
LUCAS SANTOS RAMOS
LUIZA PIRES DE PAULA
MARIA CLARA MATOS DE OLIVEIRA
MARIA HELENA DA SILVA ESPINDULA
MARLON LOPES GONÇALVES
MELYSSA MANUELA DA SILVA
MIGUEL GALIMBERTI BARCELLOS
MIRELA HIORRANA BARBOSA RAMOS
PEDRO HENRIQUE MARTINS DOS SANTOS
PIETRO FIORENZANO ORRICO
RAFAELA DA CUNHA ALVES
RAUL RAMOS CARDOSO
REBECA CRISTINA ALVES DA SILVA
SAMUEL ROBSON DE JESUS PIRES
SOPHIA MANUELA DOS SANTOS DA SILVA MACHADO
TALITA MARQUES MARTINS
TARSO ZECCA FISCHER
THEO VICENTE POLICARPO
THOMAS CARDOSO CALABRESI
VALENTINA DE FRAGA
VALENTINA TEIXEIRA TOBIAS
VICENTE SIQUEIRA NUNE
PRÉ I
AGATHA DE BORBA MEREGALLI
ALICE FERREIRA DA SILVA SOARES
ANA LAURA CARVALHO BONHO
ANA VITORIA DUARTE DA ROSA
ANTHONY CORREA DA SILVA
ANTONELLA CARDOZO PIRES WETT
ARTHUR COSTA DE LIMA
ARTHUR MARIANO HENZ
ARTHUR TRESSOLDI DA SILVA
BEATRIZ DOS SANTOS CUNHA
BERNARDO TOBIAS MACIEL DA SILVA
BIANCA ALVES DOS SANTOS
BRAYAN ARTHUR TEIXEIRA DA SILVA
BRAYAN MIGUEL NUNES FRANCO
BRUNO SOETHE AVILA
CATARINA DE ALMEIDA PACHECO
CECILIA SESSIM DA SILVA BRATTI
CLARA ORTIZ DA SILVA JULIANO
CRISTYAN DOS SANTOS DA SILVA
DAVI ALIARDI DOS REIS
DAVI BARBOSA FERREIRA
DAVI DA SILVA KELLER
DAVI LAINDORF INSABRALDI
DAVI LORENZO DA COSTA CAMARGO
DAVI LUCCA RODRIGUES PEREIRA
DAVI STECKER TOTRICH
EDUARDO LOPES DADA
ELENA DA SILVA VALLI
ELIAS DA COSTA REIS
ELOAH DA ROSA CHAVES
EMANOEL PEREIRA CALCADA
EMANUELLY AGLIARDI DE ESPINDULA
EMANUELLY ARAUJO SCHNEIDER
ENZO ALBERT CARDOSO DA SILVA
ENZO FILIPE ESPINDOLA PEREIRA
EVA MARIA MOURA
FRANCO TATSCH
GIOVANA DA SILVA DOS SANTOS
GUSTAVO QUARINIRI
HADASSA TIDRA CAPRA
HEITOR AUGUSTO DE SOUZA BUENO
HEITOR FAGUNDES BITTENCOURT
HELENA EMANUELLE SILVA DA ROSA
HELENA MACHADO SILVA
HELENA MARTINS DA SILVA
INGRID OLIVEIRA DE LIMA
ISAAC MARIANO GOULARTE DA SILVA
ISABELLA RAMOS GRABOSKI
ISABELLA RIBAS COSTA
ISABELLY VITORIA DOS SANTOS COSTA
ISADORA BITTENCOURT NARCIZO
JOÃO LUCAS DOS SANTOS ACOSTA
JOÃO MIGUEL SEDREZ DOS SANTOS
JOÃO MIGUEL SILVA LESSA
JOÃO VINICIUS DA SILVEIRA MACHADO
JULIANO DA SILVA BRAGA
KALEBY EMANOEL DA SILVA CIGOLINI
LAURA VALENTINA COSTA DE BORBA
LAUREN GONÇALVES GUEDES
LAZARO MIGUEL CARDOSO BRUSCH
LIVIA DE FRAGA KURTZ
LIVIA DE FRAGA KURTZ
LIVIA SANTOS DE OLIVEIRA
LORENA CAMARGO CURTINOVE
LORENZO ROMARIO DE AGUIAR ALVES
LOURENZO BANDEIRA CAMPOS
LUCAS RAMOS RABELO
LUIS DAVI DA CUNHA CURTINOVI
LUISA LAZZARATTA
LUISA PEREIRA DOS SANTOS
LUIZA RAMOS RABELO
MAICON HENRIKE SCHMIDT MACHADO
MANUELA TRESPACH DOS ANJOS
MANUELA VENTURINE DE SOUZA
MARIA CECILIA CORTINOVE WITT
MARIA CECILIA DE SOUZA MORO
MARIA CLARA VALIM NUNES
MARIA CLAUDIA GUIMARAES RODRIGUES
MARIA FLOR SCRINZ DA SILVA
MARIANA RICARDO MARTINS LOURENÇO
MARIANE JARDIM PENA
MARINA BESTETTI KILLES
MATHEUS CASTRO TRINDADE
MIGUEL ALIARDI DOS SANTOS MACHADO
MIGUEL DA ROSA DE OLIVEIRA FLORESBELO
MIGUEL GONÇALVES BRUM
MIGUEL JOSE DE FREITAS
MIGUEL ZIMMER CODEVILA
MIRELLA VITORIA PEDO PEREIRA
MIRIÃ HELENA MENDONÇA MELOS
MIRIAM MORO HERMENEGILDO
MOISES OLIVEIRA MATOS
NICOLAS CARDOSO SOUZA DA SILVA VIEIRA
NICOLAS DO AMARAL MOREIRA
NOAH RAUPP DA ROSA DE FREITAS
PEDRO HENRIQUE DE ALMEIDA SIMAS
PIERRE DA CONCEIÇÃO RIBEIRO
PIETRO MONOTTI BOEIRA
PIETRO VIGANO DIAS DADDA
POLIANA VITORIA DA SILVA BACKER
RAFAELA ANFLOR DE SOUZA
RAPHAELA DA SILVA CARDOSO
RENAN DUMMEL DE MATTOS
SAFIRA ABGAIL BARBOSA BORGES PEREIRA
SAMUEL CORTINOVE DA SILVEIRA
SOPHIA AGUIAR DA SILVEIRA
THEO DA SILVA ZANOTTI
THEO RODRIGUES LEMOS
VALENTIN OLIVEIRA SILVA
VALENTINA DA SILVEIRA DE ABREU
WESLEY SAMUEL FRAZIN CARVALHO
WILLIAN GABRIEL SAMPAIO OLIVEIRA DE SOUZA
YURI RAPHAEL PEREIRA DE MORAIS
PRÉ II
ARTHUR BARBOSA COELHO
BIANCA TELES DOS SANTOS
CAIO STOFFEL FERREIRA
DAVI SILVEIRA BARBOSA
DENNER NUNES DA SILVA
DERICK NATHAN OLIVEIRA GONÇALVES
EDUARDO MONTIEL MARTINS
EMANUELLY DE MELLOS DE OLIVEIRA
ENZO DE OLIVEIRA RODRIGUES DA SILVA
ERICK EURISTEL DA SILVA LOPES
GABRIEL DA SILVA FLORENCIA
GABRIELA ANFLOR SILVA
GUILHERME HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA
ISABELLY BETINA BRANDO DA SILVA
JOÃO LUCAS DA SILVA
JOÃO LUCAS DA SILVA CUNHA
JOÃO VITOR SILVEIRA ALVES
JOAQUIM FERREIRA COSTA
JULIA KNEBEL RIBEIRO
KAUA DO NASCIMENTO LEMES
LAURA DE MORAES ANTONIO
LAVINIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
LIVIA CAROLINE CARVALHO DE SOUZA
LORENA ISADORA AMORIN
LORENZO DA COSTA MENDES
LORENZO FERRI FRAGA
LUIZA DOS SANTOS OLIVEIRA
MATHIAS DAVI SANTOS SCHU
MIGUEL GUSTAVO CARDOSO LUMERTZ
PEDRO MIGUEL BARBOSA DOS SANTOS
PEDRO SANT’ANNA KOSTERS
VALEMTIM MEREGALLI DE LIMA DE ANJOS
VICTOR HUGO HACK LOPES DA SILVA