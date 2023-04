Pai do vereador Coelhão morre atropelado na BR-101

Na manhã de sábado (22), um homem de 82 anos de idade morreu ao ser atropelado por uma moto no quilômetro 74 da BR-101, em Osório. O trecho chegou a ser bloqueado totalmente para a realização da Perícia, sendo liberado após o atendimento da ocorrência. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estaria realizando a travessia da rodovia, quando foi atingida por uma Suzuki JTA.

O idoso, identificado como Ody Luiz Aliardi, pai do vereador osoriense Luis Carlos Coelhão (PDT), acabou morrendo no local. Pelas redes sociais o vereador lamentou a tragédia e agradeceu o apoio de todos pela morte do pai. Em Nota de Pesar, a Câmara de Vereadores de Osório manifestou profundo pesar pelo ocorrido: “Neste momento de luto, os vereadores externam os mais sinceros sentimentos aos familiares e o reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelo senhor Ody Aliardi à comunidade osoriense”. Vale ressaltar que Ody atuou como subprefeito do distrito de Aguapés, onde residia com a família. O corpo do idoso foi velado na Igreja Nossa Senhora Aparecida, na comunidade de Sertão. Já o enterro, realizado na manhã de domingo (23), ocorreu no Cemitério do Livramento.

Pai do vereador Coelhão (direita), Ody Aliardi (82) atuou como subprefeito de Aguapés, em Osório.

Já o motociclista, identificado como Alisson Muller, chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Santa Luzia, em Capão da Canoa. Porém, o homem, de 27 anos, não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo, na tarde de sábado. A PRF informou que Alisson teria passado pelo teste do etilômetro, o qual deu negativo para consumo de álcool. A Polícia Civil (PC) está investigando o caso. O corpo do jovem foi velado na Igreja Luterano São João e sepultado no Cemitério Luterano São João, ambos em Livramento. As duas celebrações ocorreram no domingo.